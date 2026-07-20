Чому Чорне море раптом стало бірюзовим: супутники зафіксували дивовижне явище

З настанням теплого сезону звичні глибокі та темні води Чорного моря починають дивувати своєю палітрою. Нещодавно сучасні космічні апарати зафіксували явище, яке перетворило морську поверхню на справжній витвір мистецтва з яскравими бірюзовими візерунками та вихорами.

Природа космічного живопису: хто розфарбовує море

Супутник NASA під назвою PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) 22 червня 2026 року зафіксував вражаючу сезонну трансформацію Чорного моря. Його основний інструмент для спостереження за кольором океану (OCI) передав зображення, на яких чітко видно яскраві блакитні та бірюзові візерунки, що простягаються на сотні кілометрів по всій акваторії. Про це повідомляє видання SciTechDaily.

Чорне море розташоване між Європою та Азією і з'єднується з Середземним морем через систему вузьких проток. Хоча зазвичай його води мають темний відтінок, навесні та влітку ситуація кардинально змінюється.

Причиною такого "фарбування" є масове розмноження кокколітофорів – мікроскопічного фітопланктону, який вкритий дрібними пластинками з карбонату кальцію. Коли ці організми збираються у величезних кількостях, їхні світловідбивні оболонки надають воді каламутного, молочно-блакитного вигляду, який особливо добре видно з великої висоти.

Попри те, що окрему особину кокколітофора неможливо побачити без мікроскопа, під час масового цвітіння мільярди цих організмів створюють гігантські плями, помітні навіть з орбіти.

У різні періоди року в Чорному морі домінують різні види мікроводоростей. Наприклад, часто зустрічаються діатомеї – інший вид планктону з кремнієвими оболонками. Проте, на відміну від кокколітофорів, діатомеї зазвичай роблять воду темнішою, а не яскравішою.

Відкритий космос та Босфор: погляд з МКС

Масштаби природного явища настільки значні, що бірюзові води заповнюють навіть вузькі протоки. Зокрема, кольорові вихори помітили у Босфорі – каналі, що проходить через Стамбул і з'єднує Чорне море з Мармуровим.

Ще 27 травня 2026 року, приблизно за місяць до знімків супутника PACE, це явище зафіксував один із членів екіпажу 74-ї експедиції на Міжнародній космічній станції.



27 травня 2026 року астронавт на борту Міжнародної космічної станції сфотографував бірюзове цвітіння фітопланктону, що протікає через Босфор / Фото NASA

На знімках видно, як цвітіння фітопланктону повторює рух морських течій по обидва боки водного шляху. Подібні спостереження з борту МКС та супутників мають критичне значення для науки. Дистанційне зондування дозволяє фахівцям відстежувати формування, поширення та зміни масштабів цвітіння в реальному часі, що особливо важливо для регіонів, де прямий збір проб води ускладнений.

Роль у глобальних процесах та вуглецевому циклі

Ці яскраві плями у морі є не лише естетичним видовищем, а й важливим елементом планетарної екології. Кокколітофори відіграють активну роль у вуглецевому циклі океану, оскільки поглинають вуглець під час свого росту. Цей процес допомагає регулювати вміст вуглекислого газу в атмосфері Землі.

Після загибелі мікроорганізмів частина накопиченого вуглецю разом із їхніми рештками опускається на морське дно. Там він може зберігатися протягом тривалих періодів, фактично виводячись із короткострокового атмосферного циклу. Таким чином, маленькі організми безпосередньо впливають на глобальні кліматичні процеси.