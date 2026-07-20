Природа космической живописи: кто раскрашивает море

Спутник NASA под названием PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) 22 июня 2026 года зафиксировал впечатляющую сезонную трансформацию Черного моря. Его основной прибор для наблюдения за цветом океана (OCI) передал изображения, на которых отчетливо видны яркие голубые и бирюзовые узоры, простирающиеся на сотни километров по всей акватории. Об этом сообщает издание SciTechDaily.

Черное море расположено между Европой и Азией и соединяется со Средиземным морем через систему узких проливов. Хотя обычно его воды имеют темный оттенок, весной и летом ситуация кардинально меняется.

Причиной такого "окрашивания" является массовое размножение кокколитофоров – микроскопического фитопланктона, покрытого мелкими пластинками из карбоната кальция. Когда эти организмы собираются в больших количествах, их светоотражающие оболочки придают воде мутный, молочно-голубой вид, который особенно хорошо виден с большой высоты.

Несмотря на то, что отдельную особь кокколитофора невозможно увидеть без микроскопа, во время массового цветения миллиарды этих организмов создают гигантские пятна, заметные даже с орбиты.

В разные периоды года в Черном море доминируют разные виды микроводорослей. Например, часто встречаются диатомеи – другой вид планктона с кремниевыми оболочками. Однако, в отличие от кокколитофоров, диатомеи обычно делают воду темнее, а не ярче.

Открытый космос и Босфор: вид с МКС

Масштабы природного явления настолько значительны, что бирюзовые воды заполняют даже узкие проливы. В частности, цветные вихри заметили в Босфоре – канале, проходящем через Стамбул и соединяющем Черное море с Мраморным.

Еще 27 мая 2026 года, примерно за месяц до снимков спутника PACE, это явление зафиксировал один из членов экипажа 74-й экспедиции на Международной космической станции.



27 мая 2026 года астронавт на борту Международной космической станции сфотографировал бирюзовое цветение фитопланктона, проходящее через Босфор / Фото NASA

На снимках видно, как цветение фитопланктона повторяет движение морских течений по обе стороны водного пути. Подобные наблюдения с борта МКС и спутников имеют критическое значение для науки. Дистанционное зондирование позволяет специалистам отслеживать формирование, распространение и изменения масштабов цветения в режиме реального времени, что особенно важно для регионов, где прямой отбор проб воды затруднен.

Роль в глобальных процессах и углеродном цикле

Эти яркие пятна в море представляют собой не только эстетическое зрелище, но и важный элемент планетарной экологии. Кокколитофоры играют активную роль в углеродном цикле океана, поскольку поглощают углерод в процессе своего роста. Этот процесс помогает регулировать содержание углекислого газа в атмосфере Земли.

После гибели микроорганизмов часть накопленного углерода вместе с их остатками опускается на морское дно. Там он может храниться в течение длительных периодов, фактически выходя из краткосрочного атмосферного цикла. Таким образом, мелкие организмы оказывают непосредственное влияние на глобальные климатические процессы.