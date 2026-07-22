Наша галактика зіткнулася з іншою мільярди років тому й, можливо, перекинулась на бік

Наша рідна галактика не завжди була стабільним диском, що спокійно пливе крізь космос. Нове дослідження свідчить, що приблизно 10 мільярдів років тому Чумацький Шлях буквально перекинувся на бік після масштабного зіткнення. Це назавжди змінило його структуру та траєкторію руху зірок.

Космічне ДТП

Група дослідників із Даремського університету у Великій Британії використала наддетальні космологічні симуляції Auriga, щоб розгадати давню загадку нашої галактики. Вони з'ясували, що причиною грандіозної переорієнтації стало поглинання карликової галактики Gaia-Enceladus-Sausage (Гая-Енцелад-Сосиска), пише IFLScience.

Це зіткнення було лобовим і настільки потужним, що змусило галактичний диск змінити своє положення відносно гало темної матерії більш ніж на 90 градусів.

Астрономи давно помітили дивну особливість: зірки в зоряному гало – сферичній області, що оточує диск Чумацького Шляху – рухаються надто повільно. Дані європейської обсерваторії Gaia показали, що їхня швидкість становить лише близько 25 кілометрів на секунду. Водночас комп'ютерне моделювання вказувало на те, що середня швидкість мала б бути у два рази вищою – приблизно 50 – 60 кілометрів на секунду.

Головне питання, на яке ми намагалися відповісти, полягало в тому, щоб визначити, які чинники визначають величину обертання зоряних гало в галактиках, подібних до Чумацького Шляху,

– прокоментували автори дослідження з Даремського університету.

Науковці проаналізували еволюцію 25 схожих на нашу галактик і виявили прямий зв'язок: уповільнення гало є прямим наслідком перевороту диска. Під час злиття гравітаційний момент сили поступово змінював нахил Чумацького Шляху, доки він буквально не "ліг на бік".

Як виглядав би переворот із Землі

Весь цей процес не був миттєвим катаклізмом. Попри драматичність опису, перекидання тривало від 150 мільйонів до понад 1 мільярда років. Якби в той час на Землі існували спостерігачі (хоча наше Сонце народилося лише 5 мільярдів років тому), вони побачили б, як нічне небо повільно змінюється, а на місці звичних сузір'їв з'являються зовсім інші структури.

Ми визначили переворот диска як зміну орієнтації більш ніж на 90 градусів, тож це означає, що весь Чумацький Шлях міг лягти на бік, а не обов'язково перевернутися догори дригом,

– додають учені.

Цікаво, що висновки команди збігаються з даними Китайської академії наук, опублікованими в Astronomy & Astrophysics. Інша група астрономів нещодавно виявила, що гало темної матерії нашої галактики орієнтоване майже перпендикулярно до її зоряного диска.

Це слугує додатковим доказом того, що Чумацький Шлях пережив масштабну "перестановку" у своєму далекому минулому.