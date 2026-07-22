Космическое ДТП

Группа исследователей из Даремского университета в Великобритании использовала сверхдетальные космологические симуляции Auriga, чтобы разгадать давнюю загадку нашей галактики. Они выяснили, что причиной грандиозной переориентации стало поглощение карликовой галактики Gaia-Enceladus-Sausage (Гая-Энцелад-Сосиска), пишет IFLScience.

Это столкновение было лобовым и настолько мощным, что заставило галактический диск изменить свое положение относительно гало темной материи более чем на 90 градусов.

Астрономы давно заметили странную особенность: звезды в звездном гало – сферической области, окружающей диск Млечного Пути – движутся слишком медленно. Данные европейской обсерватории Gaia показали, что их скорость составляет всего около 25 километров в секунду. В то же время компьютерное моделирование указывало на то, что средняя скорость должна была бы быть в два раза выше – примерно 50–60 километров в секунду.

Главный вопрос, на который мы пытались ответить, заключался в том, чтобы определить, какие факторы определяют величину вращения звездных галло в галактиках, подобных Млечному Пути,

– прокомментировали авторы исследования из Даремского университета.

Ученые проанализировали эволюцию 25 галактик, похожих на нашу, и обнаружили прямую связь: замедление гало является прямым следствием переворачивания диска. Во время слияния гравитационный момент силы постепенно изменял наклон Млечного Пути, пока тот буквально не "не лег на бок".

Как выглядел бы переворот с Земли

Весь этот процесс не был мгновенным катаклизмом. Несмотря на драматичность описания, опрокидывание длилось от 150 миллионов до более 1 миллиарда лет. Если бы в то время на Земле были наблюдатели (хотя наше Солнце родилось всего 5 миллиардов лет назад), они увидели бы, как ночное небо медленно меняется, а на месте привычных созвездий появляются совершенно другие структуры.

Мы определили переворот диска как изменение ориентации более чем на 90 градусов, а это означает, что весь Млечный Путь мог лечь на бок, а не обязательно перевернуться вверх ногами,

– добавляют ученые.

Интересно, что выводы команды совпадают с данными Китайской академии наук, опубликованными в журнале Astronomy & Astrophysics. Другая группа астрономов недавно обнаружила, что гало темной материи нашей галактики ориентировано почти перпендикулярно ее звездному диску.

Это служит дополнительным доказательством того, что Млечный Путь пережил масштабную "перестановку" в своем далеком прошлом.