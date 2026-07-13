Anthropic знову продовжила доступ до Claude Fable 5

Компанія Anthropic знову змінила плани щодо своєї найпотужнішої нейромережі. Передплатники Claude Pro отримали ще один тиждень безкоштовного доступу до моделі Fable 5, хоча за неї вже давно мали брати додаткову плату.

Гнучкий дедлайн для флагмана

Розробники вирішили продовжити термін дії акційного доступу до 19 липня 2026 року. Попередній дедлайн закінчився лише вчора, 12 липня, проте Anthropic в останній момент вирішила піти назустріч користувачам, пише Android Authority.

Ситуація навколо запуску Fable 5 виявилася досить заплутаною. Спершу вихід моделі супроводжувався експортними обмеженнями в кількох країнах, а згодом компанія оголосила про перехід на систему оплати за кожне використання.

Це викликало хвилю невдоволення серед платних підписників, адже навіть наявність преміального плану Claude Pro не звільнятиме від необхідності купувати окремі кредити для роботи з новою нейромережею.

Особливості використання та ліміти

Варто зауважити, що робота з Fable 5 суттєво відрізняється від попередніх версій. Модель споживає тижневу квоту повідомлень значно швидше. Як тільки користувач витрачає 50 відсотків свого ліміту на Fable 5, йому доведеться або переключитися на простіші моделі Claude, або купувати додаткові бали, щоб продовжити роботу.

Окрім доступу до флагмана, компанія також на тиждень подовжила підвищені ліміти для спеціалізованого інструменту Claude Code.

Зараз 19 липня 2026 року виглядає як фінальна дата, після якої модель остаточно перейде на систему оплати pay-per-use. Проте експерти припускають, що з огляду на численні зміни стратегії протягом останніх тижнів не виключені нові несподівані повороти.

Нововведення стосуються Claude на всіх основних платформах: у вебверсії, мобільних додатках, а також в інтеграціях із Microsoft 365 та Teams.