Гибкий крайний срок для флагмана

Разработчики решили продлить срок действия акционного доступа до 19 июля 2026 года. Предыдущий дедлайн истек лишь вчера, 12 июля, однако Anthropic в последний момент решила пойти навстречу пользователям, пишет Android Authority.

Ситуация вокруг запуска Fable 5 оказалась довольно запутанной. Сначала выход модели сопровождался экспортными ограничениями в нескольких странах, а впоследствии компания объявила о переходе на систему оплаты за каждое использование.

Это вызвало волну недовольства среди платных подписчиков, ведь даже наличие премиального тарифа Claude Pro не избавит от необходимости покупать отдельные кредиты для работы с новой нейросетью.

Особенности использования и лимиты

Стоит отметить, что работа с Fable 5 существенно отличается от предыдущих версий. Модель расходует недельную квоту сообщений значительно быстрее. Как только пользователь израсходует 50 процентов своего лимита на Fable 5, ему придется либо переключиться на более простые модели Claude, либо покупать дополнительные баллы, чтобы продолжить работу.

Помимо доступа к флагману, компания также на неделю продлила повышенные лимиты для специализированного инструмента Claude Code.

Сейчас 19 июля 2026 года выглядит как окончательная дата, после которой модель окончательно перейдет на систему оплаты pay-per-use. Однако эксперты предполагают, что, учитывая многочисленные изменения стратегии в течение последних недель, не исключены новые неожиданные повороты.

Нововведения касаются Claude на всех основных платформах: в веб-версии, мобильных приложениях, а также в интеграциях с Microsoft 365 и Teams.