Слідом за Microsoft збої почалися у Claude

Масштабний технічний збій охопив провідні цифрові сервіси по всьому світу. Слідом за проблемами в інфраструктурі Microsoft користувачі втратили доступ до штучного інтелекту Claude та інших популярних платформ, що призвело до паралічу корпоративних інструментів у десятках країн.

Причини ланцюгової реакції в мережі

Проблеми розпочалися зі збою в роботі сервісів Microsoft 365, які забезпечують функціонування корпоративної пошти, календарів та хмарних сховищ. Через перевантаження програмного забезпечення для безпечних з'єднань на серверах корпорації виникла ланцюгова реакція, яка зачепила зовнішні штучні інтелекти, пише 24 Канал.

Розробники з OpenAI та Anthropic використовують спеціальні конектори для інтеграції своїх чат-ботів із сервісами Microsoft, тому збій у базі унеможливив роботу розумних помічників із робочими документами та листуванням.

Географія збою та проблеми Claude

Глобальний збій виявився набагато ширшим, ніж просто відключення корпоративних конекторів. Користувачі чат-бота Claude від компанії Anthropic масово зіткнулися з неможливістю пройти авторизацію та відкрити основний інтерфейс.

Чи пов'язано це також із проблемами в Microsoft, чи це щось окреме, наразі невідомо.

Неполадки зачепили також професійні інструменти для програмування Claude Code та платформу для розробників. Фахівці сервісу Downdetector зафіксували 4,1 тисячі скарг із Німеччини, 3,5 тисячі з Франції, 3,1 тисячі з Великої Британії, а також близько 3 тисяч звернень з Індії та 2,5 тисячі з Нідерландів. Проблеми охопили користувачів у США, Японії, Італії, Іспанії, Австралії та Бразилії.

Нестабільність на тлі підготовки до IPO

Технічні негаразди можуть бути особливо відчутними для компанії Anthropic, яка базується в Сан-Франциско. За даними аналітиків Ookla, лише у першому кварталі 2026 року Claude мав критичні збої протягом 39 днів із 51, що робить його одним із найменш стабільних серед головної четвірки штучних інтелектів.

Нинішня зупинка сталася вкрай невчасно, адже розробники щойно презентували нові моделі Claude Fable 5.2 та Claude Mythos 5.2. Крім того, на листопад 2026 року компанія запланувала вихід на біржу з оцінкою 1,4 трильйона доларів, що становить приблизно 63,5 трильйона гривень.