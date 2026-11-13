Вслед за Microsoft сбои начались и в Claude

Причины цепной реакции в сети

Проблемы начались со сбоя в работе сервисов Microsoft 365, которые обеспечивают функционирование корпоративной почты, календарей и облачных хранилищ. Из-за перегрузки программного обеспечения для безопасных соединений на серверах корпорации возникла цепная реакция, которая затронула внешние системы искусственного интеллекта, пишет 24 Канал.

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Разработчики из OpenAI и Anthropic используют специальные коннекторы для интеграции своих чат-ботов с сервисами Microsoft, поэтому сбой в базе сделал невозможной работу умных помощников с рабочими документами и перепиской.

География сбоя и проблемы Claude

Глобальный сбой оказался гораздо более масштабным, чем просто отключение корпоративных коннекторов. Пользователи чат-бота Claude от компании Anthropic массово столкнулись с невозможностью пройти авторизацию и открыть основной интерфейс.

Связано ли это также с проблемами в Microsoft или это отдельное явление, пока неизвестно.

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Сбои затронули также профессиональные инструменты для программирования Claude Code и платформу для разработчиков. Специалисты сервиса Downdetector зафиксировали 4,1 тысячи жалоб из Германии, 3,5 тысячи из Франции, 3,1 тысячи из Великобритании, а также около 3 тысяч обращений из Индии и 2,5 тысячи из Нидерландов. Проблемы затронули пользователей в США, Японии, Италии, Испании, Австралии и Бразилии.

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Нестабильность на фоне подготовки к IPO

Технические проблемы могут быть особенно ощутимы для компании Anthropic, базирующейся в Сан-Франциско. По данным аналитиков Ookla, только в первом квартале 2026 года у Claude наблюдались критические сбои в течение 39 дней из 51, что делает его одним из наименее стабильных среди "большой четверки" искусственных интеллектов.

Нынешняя остановка произошла крайне не вовремя, ведь разработчики только что представили новые модели Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Кроме того, на ноябрь 2026 года компания запланировала выход на биржу с оценкой в 1,4 триллиона долларов, что составляет примерно 63,5 триллиона гривен.