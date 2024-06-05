Corning представила Gorilla Glass 7i: максимальний захист для бюджетних смартфонів

Компанія Corning оголосила про випуск Gorilla Glass 7i, нової ітерації свого відомого захисного скла, призначеного для бюджетних смартфонів і смартфонів середнього класу. 7i обіцяє підвищену міцність і стійкість нового рівня.

Еволюція скла Gorilla Glass

Чотири роки тому компанія Corning представила сьоме покоління скла Gorilla Glass під брендом Victus, яке було спеціально розроблене для гаджетів преміум-класу. Скло Victus отримало визнання за свій чудовий захист і довговічність.

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Однак, визнаючи зростаючий попит на високоякісні дисплеї в більш доступних пристроях, Corning розробила скло Gorilla Glass 7i. Позначення "7i" означає його приналежність до сьомого покоління, а індекс "i" – "провідні в галузі інновації для пристроїв середнього класу".

Що обіцяє нове захисне скло

Однією з визначних особливостей скла Gorilla Glass 7i є його стійкість. За даними Corning, це скло витримує падіння з висоти до одного метра на шорстку поверхню, наприклад, на асфальт, що вдвічі ефективніше, ніж у конкурентів.

Крім того, скло 7i вдвічі стійкіше до подряпин, ніж конкуруючі продукти, що робить його ідеальним вибором для смартфонів.

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Oppo має намір стати першою компанією, яка інтегрує Gorilla Glass 7i у свої смартфони, демонструючи можливості нового скла широкій аудиторії. Хоча основна увага приділяється смартфонам, Corning зазначає, що Gorilla Glass 7i також підходить для інших пристроїв, що вимагають високого рівня стійкості до подряпин і падінь, наприклад, для смарт-годинників.