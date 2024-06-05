Эволюция стекла Gorilla Glass

Четыре года назад компания Corning представила седьмое поколение стекла Gorilla Glass под брендом Victus, которое было специально разработано для гаджетов премиум-класса. Стекло Victus получило признание за свою превосходную защиту и долговечность.

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Однако, признавая растущий спрос на высококачественные дисплеи в более доступных устройствах, Corning разработала стекло Gorilla Glass 7i. Обозначение "7i" означает его принадлежность к седьмому поколению, а индекс "i" – "ведущие в отрасли инновации для устройств среднего класса".

Что обещает новое защитное стекло

Одной из выдающихся особенностей стекла Gorilla Glass 7i является его устойчивость. По данным Corning, это стекло выдерживает падение с высоты до одного метра на шероховатую поверхность, например, на асфальт, что вдвое эффективнее, чем у конкурентов.

Кроме того, стекло 7i вдвое устойчивее к царапинам, чем конкурирующие продукты, что делает его идеальным выбором для смартфонов.

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Oppo намерена стать первой компанией, которая интегрирует Gorilla Glass 7i в свои смартфоны, демонстрируя возможности нового стекла широкой аудитории. Хотя основное внимание уделяется смартфонам, Corning отмечает, что Gorilla Glass 7i также подходит для других устройств, требующих высокого уровня устойчивости к царапинам и падениям, например, для смарт-часов.