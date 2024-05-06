Власник Cybertruck навмисно засунув палець під кришку капота та відразу ж про це пошкодував

Багато сучасних автомобілів мають спеціальні запобіжники, які зупиняють закривання багажника та капота, якщо між ними та корпусом машини з'являється сторонній предмет, як от рука чи навіть палець. Але компанія Tesla пішла своїм шляхом, вирішивши, що Cybertruck повинен бути брутальним в усіх своїх сенсах.

Бережіть пальці

В інтернеті вже можна знайти чимало розмов про те, що кібервантажівка Tesla має нестримне бажання відкусити людям пальці своєю потужною засувкою багажника, але ніхто не був достатньо хоробрим, щоб дійсно засунути туди палець і дізнатися, що станеться. До цього часу.

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Досі ми бачили лише різні овочі та манекени рук, які хрумтіли в багажнику Cybertruck, але власник пікапа на ім'я Джеремі Джадкінс вирішив перевірити все на собі. Таким чином він хотів випробувати нещодавнє оновлення програмного забезпечення, яке зробило датчики більш чутливими до предметів, що стоять на шляху. Але, як виявилось, недостатньо чутливими, щоб узагалі позбавити неприємних відчуттів.

Джадкінс спочатку поклав туди продовгуваті фрукти, і варто зазначити, що автомобіль не розчавив їх, як це було раніше.

Тоді він підняв ставки й засунув передпліччя в пащу кіберавтомобіля. Він трохи тисне, але все йде за планом.

Потім він кладе туди долоню. Відбувається те саме. Дверцята трохи тиснуть на руку, але врешті-решт відпускають, залишаючи видимо лінію на його руці.

Врешті він робить найбільшу дурість – кладе палець і тут же розуміє, що це було помилкою. Вираз його обличчя говорить сам за себе. Багажник машини досить сильно стискає палець, доки йому не вдається достатньо поворухнути ним, щоб багажник зрозумів, що щось не так, і відкрився. Автор ролика каже, що "на секунду злякався за свій палець".

Камера вимикається, і в наступному кадрі ми бачимо, як тремтить його вказівний палець з дуже глибокою вм'ятиною. На щастя обійшлося без крові, але синець, імовірно, залишиться.

Джадкінс закінчує відео, кажучи, що Tesla все ще має над чим працювати, коли справа доходить до виявлення опору на передньому багажнику кібертранспорту.