Tesla, ймовірно, зробила тизер нової версії Cybertruck, але це не точно

Компанія Tesla, можливо, готує нову версію пікапа Cybertruck, яка буде меншою за модель, яку очікують наступного року. Ілон Маск раніше згадував можливість виходу такої машини, а тепер щось схоже показали на виставці.

Автомобільний музей Петерсена влаштував виставку машин, де показували в тому числі й майбутній пікап. Найцікавіше ховалося зовсім поряд, на великому постері, вивішеному перед Cybertruck.

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Мініатюрний Cybertruck

На постері була зображена ще одна машина, яка своїм дизайном повторює Cybertruck, однак відрізняється меншими розмірами. Вона має всього двоє дверей – одні з кожної сторони. Звичайна версія має четверо дверей.

Можливий концепт зменшеного пікапа Cybertruck / Фото Miss Jilianne

Чому цей плакат був на виставці, неясно. З огляду на те, що Cybertruck ще не надійшли у вільний доступ, надати пікап для виставки могла лише сама компанія Tesla. Отже, вона контролює цей стенд і добре розуміла, які декорації виставляє навколо. Тому навряд чи це можна списати на просту помилку.

Звісно, можна було би подумати, що компанія просто вирішила намалювати машину, яка нічого не означає, але сам Ілон Маск ще у 2019 році говорив, що у перспективі випуск компактнішого пікапа цілком можливий. Після презентації оригінального прототипу Cybertruck мільярдера і главу компанії Tesla запитали в Twitter, чи готова його компанія створити більш компактну версію машини. Маск позитивно відповів на запит, зазначивши, що "в довгостроковій перспективі, ймовірно, має сенс побудувати менший Cybertruck".

Дизайн дводверної вантажівки Cybertruck, представлений на ескізі в Автомобільному музеї Петерсена, привернув увагу відвідувачів, отримавши багато позитивних відгуків у шанувальників Tesla. Дехто, як пише джерело, навіть зазначив, що вони насправді віддають перевагу більш компактному вигляду електричного пікапа.