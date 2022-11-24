Tesla обіцяє почати серійне виробництво наступного року. Ілон Маск подає цю модель не тільки як найкраще, що коли-небудь створила його компанія, а й узагалі як найкращий автомобіль з усіх існуючих.

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Що про це відомо

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck восени 2019 року й за перший же тиждень компанія отримала понад 250 тисяч попередніх замовлень . Найбільшої популярності набула помірно потужна повнопривідна версія з двома моторами – її вибрали 42 відсотки замовників. Майже стільки ж віддали перевагу моделі з трьома моторами, а бюджетну задньопривідну конфігурацію з одним мотором вибрали всього 17 відсотків клієнтів.

. Найбільшої популярності набула помірно потужна повнопривідна версія з двома моторами – її вибрали 42 відсотки замовників. Майже стільки ж віддали перевагу моделі з трьома моторами, а бюджетну задньопривідну конфігурацію з одним мотором вибрали всього 17 відсотків клієнтів. Інтерес до пікапа продовжував триматися навіть у період пандемії: Tesla отримувала сотні заявок на тиждень.

У 2021, за підрахунками клубу власників Cybertruck, замовлення перевалили за один мільйон .

. Тепер, судячи з інформації з того ж джерела, їхня кількість перевищила 1,5 мільйона.

Попит вражаючий, навіть попри те, що компанія просить за бронювання лише 100 доларів, які повернуть у разі ймовірної відмови клієнта від покупки. Але навіть якщо електропікап зрештою куплять далеко не всі, хто зробив попереднє замовлення, інтерес до нього все одно надзвичайно високий.

Початок серійного виробництва автомобіля заплановано на середину 2023 року. Ймовірно, того ж року свої автівки отримають перші власники.