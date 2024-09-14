Власник Cybertruck покрив машину з нержавіючої сталі імітацією того ж самого матеріалу

Власник Cybertruck витратив 4200 доларів на обшивку, що виглядає як нержавіюча сталь, хоча сам пікап уже має корпус із цього матеріалу. Як він пояснює свій дивний вчинок?

Цілком зрозуміла причина

Відразу після виходу Cybertruck у мережі заговорили про те, що компанія вчинила неправильно, обравши для покриття кузова саме нержавіючу сталь. Власне, це можна було сказати навіть раніше, адже кожен, хто має вдома побутові прилади з цього матеріалу, прекрасно знає, в чому річ: він є буквально магнітом для бруду, який на світлій блискучій поверхні видно особливо добре.

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Але що робити власнику Cybertruck, який хоче отримати переваги сліпучих кузовних панелей, але не мати клопоту з постійним чищенням? Правильно, скористатися послугами обгортання корпусу, яке зазвичай призначене для зміни кольору машини на чорний, білий, рожевий чи інший доступний. Сама Tesla теж пропонує цю опцію майже з моменту виходу пікапа на ринок, але, здається, не має в асортименті того ж кольору, що пропонує базова машина зі сталі.

На форумі CybertruckOwnersForum користувач KRTRW, який представився Кайлом, опублікував детальний огляд свого досвіду, включаючи детальний чек за надані послуги.

Обклеїли наш Cybertruck і затонували керамікою в Empire Custom Wraps в Темекулі, Каліфорнія. Ми живемо в Арізоні, але Empire Custom обгорнули більше десятка Cybertruck, і я вирішив, що хочу звернутися до досвідчених майстрів. Вони також були дешевшими, ніж наші місцеві магазини. Всі, хто коментував вантажівку, не знали, що вона була загорнута,

– пише KRTRW.

Загалом він витратив 4200 доларів на додачу до пікапа, ціна якого становить не менше 100 000 доларів. Колір обшивки, який він обрав, називається Flexishield Shining Silver. З нею машина виглядає так само, як і не обклеєна, але тепер не схильна збирати на собі всі на світі плями та відбитки пальців.

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Популярна послуга

Обгортання кібертранспортних засобів стало дуже популярним після того, як розкрилися проблеми, пов'язані з кузовами з нержавіючої сталі. Але в інших випадках машина отримує зовсім інший колір, залежно від наявності того чи іншого кольору плівки для наклеювання. Наприклад, часто можна побачити чорні або сині пікапи.

Інструкція з експлуатації рекомендує негайно мити машину при появі будь-якого бруду, плям чи пташиного посліду, але забороняє робити це під прямими сонячними променями. Така вимогливість обслуговування не залишає вибору власникам.

Компанія Tesla визнала проблему з кузовом і тепер пропонує клієнтам обклеювати вантажівки трьома різними кольорами за 6 500 доларів. Тому можна сказати, що KRTRW дуже добре зекономив.