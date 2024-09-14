Цілком зрозуміла причина

Відразу після виходу Cybertruck у мережі заговорили про те, що компанія вчинила неправильно, обравши для покриття кузова саме нержавіючу сталь. Власне, це можна було сказати навіть раніше, адже кожен, хто має вдома побутові прилади з цього матеріалу, прекрасно знає, в чому річ: він є буквально магнітом для бруду, який на світлій блискучій поверхні видно особливо добре.

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Але що робити власнику Cybertruck, який хоче отримати переваги сліпучих кузовних панелей, але не мати клопоту з постійним чищенням? Правильно, скористатися послугами обгортання корпусу, яке зазвичай призначене для зміни кольору машини на чорний, білий, рожевий чи інший доступний. Сама Tesla теж пропонує цю опцію майже з моменту виходу пікапа на ринок, але, здається, не має в асортименті того ж кольору, що пропонує базова машина зі сталі.

На форумі CybertruckOwnersForum користувач KRTRW, який представився Кайлом, опублікував детальний огляд свого досвіду, включаючи детальний чек за надані послуги.

Обклеїли наш Cybertruck і затонували керамікою в Empire Custom Wraps в Темекулі, Каліфорнія. Ми живемо в Арізоні, але Empire Custom обгорнули більше десятка Cybertruck, і я вирішив, що хочу звернутися до досвідчених майстрів. Вони також були дешевшими, ніж наші місцеві магазини. Всі, хто коментував вантажівку, не знали, що вона була загорнута,

– пише KRTRW.

Загалом він витратив 4200 доларів на додачу до пікапа, ціна якого становить не менше 100 000 доларів. Колір обшивки, який він обрав, називається Flexishield Shining Silver. З нею машина виглядає так само, як і не обклеєна, але тепер не схильна збирати на собі всі на світі плями та відбитки пальців.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.

Популярна послуга

Обгортання кібертранспортних засобів стало дуже популярним після того, як розкрилися проблеми, пов'язані з кузовами з нержавіючої сталі. Але в інших випадках машина отримує зовсім інший колір, залежно від наявності того чи іншого кольору плівки для наклеювання. Наприклад, часто можна побачити чорні або сині пікапи.

Інструкція з експлуатації рекомендує негайно мити машину при появі будь-якого бруду, плям чи пташиного посліду, але забороняє робити це під прямими сонячними променями. Така вимогливість обслуговування не залишає вибору власникам.

Компанія Tesla визнала проблему з кузовом і тепер пропонує клієнтам обклеювати вантажівки трьома різними кольорами за 6 500 доларів. Тому можна сказати, що KRTRW дуже добре зекономив.