Tesla випустить розширювач запасу ходу, але працюватиме він лише з одним автомобілем

Компанія Tesla планує випустити спеціальний пристрій, який збільшуватиме запас ходу Cybertruck. Таке задоволення обійдеться в цілих 16 000 доларів з обов'язковим депозитом у 500 доларів.

Що відомо

Фактично це просто ще одна батарея, котра буде доповнювати вже існуючі акумулятори машини. Це схоже на додаткову каністру бензину, яку ви возите з собою в авто, на випадок, якщо бак спорожніє.

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Немає нічого дивного в тому, що компанія випускає такий "аксесуар", адже коли Tesla представила серійну версію Cybertruck, багато хто був розчарований дальністю пробігу пікапа. Особливо в умовах, коли багато років з моменту першого анонсу нам обіцяли значно більше.

Тож пізніше Tesla оголосила, що зробить "розширювач діапазону" доступним для Cybertruck. Цей додатковий акумуляторний блок встановлюється в кузові вантажівки і займає близько 33% кузова. Згідно з анонсом, він збільшить запас ходу двомоторного Cybertruck з 340 миль (547 кілометрів) до понад 470 миль (756 кілометрів).



Якщо ви хочете більший запас ходу у вашому Cybertruck, приготуйтеся пожертвувати місцем у кузові / Фото Tesla

Компанія каже, що ціна, до якої вона прагне, буде на рівні 16 000 доларів. Виробництво почнуть "на початку 2025 року".

Поки що немає точної інформації, чи буде додаткова батарея знімною, щоб власники, наприклад, могли забрати її додому й зарядити окремо, або передати іншому Cybertruck. Компанія каже, що "потрібна установка в сервісному центрі Tesla", а це може означати, що розширювач запасу ходу встановлюється лише раз і більше не знімається.