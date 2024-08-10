Деталі звіту

Протягом багатьох років Tesla випускала "Звіт про безпеку транспортних засобів", який відстежував пробіг між аваріями своїх автомобілів залежно від рівня використання чи невикористання автопілота і порівнював його з середньогалузевим показником.

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Автовиробник використовував цей звіт, щоби стверджувати, що його технологія автопілота робить водіння набагато безпечнішим і що його автомобілі потрапляють в аварії набагато рідше, ніж середньостатистичні автомобілі в США навіть без автопілота.

Дані завжди були обмеженими, і їх критикували за те, що вони не враховували, що аварії частіше трапляються на міських дорогах і дорогах з нерозділеним покриттям, ніж на автомагістралях, де найчастіше використовується автопілот.

Але це була єдина інформація, яку Tesla була готова оприлюднити про свій автопілот, і тому вони все ще були корисними для відстеження прогресу. Однак після 4 кварталу 2022 року Tesla без пояснення причин припинила надавати ці дані й почала публікувати їх знову лише на початку цього року.

7 серпня автовиробник опублікував звіт про безпеку за 2 квартал 2024 року:

У 2-му кварталі ми зафіксували одну аварію на кожні 6,88 мільйона миль пробігу, коли водії використовували технологію автопілот. Для водіїв, які не використовували технологію автопілота, ми зафіксували одну аварію на кожні 1,45 мільйона миль пробігу,

– пишуть у звіті.

Компанія відразу ж додає, що найсвіжіші дані регуляторів NHTSA та FHWA (від 2022 року) показують, що в США автомобільна аварія траплялася приблизно кожні 670 000 миль пробігу.

З року в рік Tesla демонструє невелике покращення:



Графік аварійності автопілота по кварталах з 2022 по 2024 роки / Фото Tesla

Як можна бачити на графіку, порівняно з другим кварталом 2022 року, другий квартал 2024-го мав меншу аварійність, тобто водії проїжджали більші відстані без аварій, ніж раніше.

Між цими двома датами помітні постійні коливання. Кілька разів аварійність зростала з невідомих причин. Так сталося й зараз, оскільки в першому кварталі 2024 року водії проїжджали більші відстані без аварій, ніж у другому. Однак насправді це нормально, адже цей показник коливається через природні причини залежно від сезону, тому найкраще його дивитися, порівнюючи з аналогічним періодом у попередні роки. За такого підходу Tesla демонструє позитивні зміни.

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