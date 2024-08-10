Детали отчета

В течение многих лет Tesla выпускала "Отчет о безопасности транспортных средств", который отслеживал пробег между авариями своих автомобилей в зависимости от уровня использования или неиспользования автопилота и сравнивал его со среднеотраслевым показателем.

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Автопроизводитель использовал этот отчет, чтобы утверждать, что его технология автопилота делает вождение гораздо безопаснее и что его автомобили попадают в аварии гораздо реже, чем среднестатистические автомобили в США даже без автопилота.

Данные всегда были ограниченными, и их критиковали за то, что они не учитывали, что аварии чаще случаются на городских дорогах и дорогах с неразделенным покрытием, чем на автомагистралях, где чаще всего используется автопилот.

Но это была единственная информация, которую Tesla была готова обнародовать о своем автопилоте, и поэтому они все еще были полезными для отслеживания прогресса. Однако после 4 квартала 2022 года Tesla без объяснения причин прекратила предоставлять эти данные и начала публиковать их снова только в начале этого года.

7 августа автопроизводитель опубликовал отчет о безопасности за 2 квартал 2024 года:

Во 2-м квартале мы зафиксировали одну аварию на каждые 6,88 миллиона миль пробега, когда водители использовали технологию автопилот. Для водителей, которые не использовали технологию автопилота, мы зафиксировали одну аварию на каждые 1,45 миллиона миль пробега,

– пишут в отчете.

Компания сразу же добавляет, что свежие данные регуляторов NHTSA и FHWA (от 2022 года) показывают, что в США автомобильная авария случалась примерно каждые 670 000 миль пробега.

Из года в год Tesla демонстрирует небольшое улучшение:



График аварийности автопилота по кварталам с 2022 по 2024 годы / Фото Tesla

Как можно видеть на графике, по сравнению со вторым кварталом 2022 года, второй квартал 2024-го имел меньшую аварийность, то есть водители проезжали большие расстояния без аварий, чем раньше.

Между этими двумя датами заметны постоянные колебания. Несколько раз аварийность росла по неизвестным причинам. Так произошло и сейчас, поскольку в первом квартале 2024 года водители проезжали большие расстояния без аварий, чем во втором. Однако на самом деле это нормально, ведь этот показатель колеблется по естественным причинам в зависимости от сезона, поэтому лучше всего его смотреть, сравнивая с аналогичным периодом в предыдущие годы. При таком подходе Tesla демонстрирует положительные изменения.

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