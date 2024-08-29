Пошкоджений до невпізнаваності Cybertruck виставили на аукціон

Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck "створений для будь-якої планети" і він буде "достатньо міцним і надійним, щоб поїхати куди завгодно". Пікап від Tesla також нібито повинен бути куленепробивним і на короткий час навіть перетворюватись на човен. Але реальність набагато простіша: нічого з цього ви не отримаєте, заплативши понад 100 000 доларів. І новий випадок це зайвий раз доводить.

Що сталося з Cybertruck

Правда в тому, що причина такого стану машини невідома. Очевидно, що це була не звичайна аварія, адже вантажівка абсолютно знищена. Якби у неї не було таких виразних ліній збоку й характерного кута багажника, ви б навіть не здогадалися, на що дивитеся. Це просто купа металобрухту.

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На поверхні кузова можна побачити щось схоже на іржу, але це не вона. Це сліди від вогню. Пікап або загорівся під час аварії, або його навмисно палили у якомусь химерному експерименті. Врешті, багато блогерів у гонитві за переглядами йдуть на такі речі, як знищення дорогоцінної техніки чи автомобілів – аудиторії таке подобається.



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI

Хай там як, але скоро цю купу брухту продаватимуть на онлайн-аукціоні IAAI, а в подібних випадках компанії, як правило, не дають жодних подробиць про інцидент, який призвів до поточного стану машини.

IAAI не повідомляє, коли вантажівка потрапить на аукціон, але вона явно не підлягає ремонту, і в ній немає деталей, які можна було б урятувати. Незрозуміло, хто захоче це купити, адже, здається, цей Cybertruck не годиться навіть на донорство деталей.



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI



Знищений вогнем Cybertruck продадуть на аукціоні / Фото IAAI

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