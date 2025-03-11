Палаючий Cybertruck буквально розплавив кістки водія в жахливому інциденті

Трагічний випадок із Tesla Cybertruck у Техасі знову привернув увагу до безпеки цього електромобіля. 47-річний Майкл Шіхан загинув, коли його Cybertruck з’їхав у канаву, врізався в бетонну трубу та загорівся, причому вогонь був настільки інтенсивним, що, за словами адвоката, кістки водія буквально розпалися.

Цей інцидент, про який повідомило видання Independent, став черговим у низці аварій, які піднімають питання про конструктивні недоліки Cybertruck та загальну безпеку автомобілів Tesla, розповідає 24 Канал.

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Подія сталася ще у серпні 2024 року, але жахливі деталі стали відомі лише зараз. Згідно з позовом, поданим вдовою та батьками Шіхана проти Tesla, вогонь у Cybertruck досяг температури 5000°F (2760℃), що призвело до "термічного перелому" кісток водія.

У позові також зазначається, що Шіхан міг би вижити, якби це був будь-який інший автомобіль, але "дефектний дизайн" Cybertruck замкнув його всередині, не залишивши шансів на порятунку.

Річ у тім, що після втрати живлення електронні двері автомобіля не відкривалися, а зовнішні ручки вийшли з ладу. У позові зазначається, що внутрішні ручні ручки були "надзвичайно складними, щоб скористатися ними в екстреній ситуації".

Хоча Вест визнав, що в організмі Шіхана був "певний рівень алкоголю", він наголосив, що це "не повинно підписувати йому смертний вирок", звинувачуючи Tesla у "грубій недбалості".

Розслідування та реакція Tesla

NHTSA розпочала розслідування кількох аварій із Cybertruck, зокрема фатального випадку в окрузі Чемберс, і запросила додаткову інформацію від Tesla. У компанії поки не прокоментували позов Шіхана, хоча адвокат Вест зазначив, що намагався домовитися про врегулювання без суду, але переговори провалилися. Вест кинув виклик Ілону Маску: "Зробіть ці автомобілі настільки безпечними, щоб мені не довелося цим займатися".

Серія трагедій із Cybertruck

Це далеко не перший випадок, коли Cybertruck стає винуватцем трагедії. У листопаді 2024 року в П’ємонті, Каліфорнія, троє студентів загинули в палаючому Cybertruck після того, як автомобіль з’їхав із дороги та врізався в дерево. Один із пасажирів вижив, але рятувальники не змогли дістатися до інших через інтенсивність вогню.

Ще один інцидент стався 31 грудня 2024 року в Декатурі, Джорджія, коли Cybertruck загорівся на стоянці Tesla. Місцеві пожежні служби підозрюють пожежу батареї, хоча розслідування триває досі.

Ці випадки підкреслюють проблему з літій-іонними батареями, які, хоча й не частіше загоряються, ніж бензинові автомобілі, горять значно гарячіше через процес "термічного розгону".

Інші проблеми з Cybertruck

Cybertruck, який почали доставляти клієнтам наприкінці 2023 року, зіткнувся з численними проблемами безпеки та якості. Tesla вже організувала щонайменше вісім відкликань для цієї моделі через дефекти, що варіюються від несправних педалей акселератора до від’єднання кузовних панелей і несправних моторів склоочисників.

Нещодавно Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила, що великий сенсорний екран Cybertruck може нагріватися до 110-125°F (43,3-51,7°C), створюючи ризик опіків.

Окрім цього, власники скаржаться на проблеми з якістю збірки. Один із них, з Окленда, Каліфорнія, повідомив, що двері його Cybertruck відкрилися на шосе, поставивши під загрозу життя його однорічної доньки. Tesla відмовилася виправляти проблему, назвавши її "косметичною".

Що не так із Cybertruck?

Низка відвертих катастроф з Cybertruck відображає глибші проблеми в Tesla, які виходять за межі однієї моделі. Компанія, здається, поспішила з випуском Cybertruck, жертвуючи якістю та безпекою заради маркетингового ефекту та інноваційного іміджу.

Вісім відкликань за такий короткий час, численні скарги на конструктивні недоліки та трагічні інциденти з пожежами вказують на системні недоліки в процесі розробки та тестування. Трагедія Майкла Шіхана та інші інциденти з Cybertruck піднімають серйозні питання про безпеку цього електромобіля Tesla.

Зрештою це призвело до того, що Tesla не змогла продати Cybertruck, адже пікап виявився нікому непотрібним. Близько 2400 нереалізованих пікапів "зависли" на складах, а компанія припинила їх виробництво.

З позовами, розслідуваннями NHTSA та численними відкликаннями, компанія опинилася під тиском, щоб вирішити конструктивні недоліки, які коштують людських життів. Втім цих проблем взагалі не мало бути, тож Tesla пожинає плоди байдужості та послідовних помилкових рішень.