Технологічна незалежність: Україна планує будівництво суверенного дата-центру для ШІ

Уряд України об'єднує зусилля з телеком-гігантами для створення власної інфраструктури штучного інтелекту. Цей крок має забезпечити зберігання та обробку критично важливих даних всередині країни, посилюючи технологічний суверенітет держави.

Де й коли підписали меморандум?

Україна робить стратегічний крок до технологічної незалежності. Міністерство економіки, оператор Київстар і міжнародна цифрова група VEON підписали Меморандум про взаєморозуміння. Головна мета партнерства – побудувати перший у країні суверенний дата-центр, який забезпечить зберігання та обробку критично важливих даних всередині держави, йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Дивіться також Третя хвиля інфляції: чому бум ШІ-дата-центрів б'є по гаманцях споживачів

Офіційне підписання документа відбулося 26 червня 2026 року в місті Гданськ (Польща) в межах міжнародної конференції з відновлення України – Ukraine Recovery Conference (URC 2026).

Ця ініціатива повністю відповідає державній Стратегії з розвитку ШІ. Нагадаємо, Україна поставила амбітну мету – до 2030 року увійти в трійку світових лідерів за рівнем впровадження штучного інтелекту в публічному секторі.

Що таке суверенний AI-дата-центр і навіщо він Україні?

Суверенний дата-центр – це надпотужний обчислювальний центр із серверами, спеціально оптимізованими для роботи зі штучним інтелектом. Його головна особливість полягає в тому, що всі дані (від державних реєстрів до військових розробок) обробляються та зберігаються виключно в межах України, без передачі на закордонні сервери. Це критично важливо для національної безпеки.

Сьогодні в Україні стрімко зростає попит не просто на навчання моделей, а на їхнє практичне застосування – інференс (стадія, коли вже навчена нейромережа застосовує набуті знання на практиці). Державні установи та бізнес потребують постійного доступу до обчислювальних ресурсів для використання ШІ в реальних повсякденних сервісах – від фінансів і медицини до аналітики та державних послуг.

Фізичне розміщення дата-центру на території України дозволить забезпечити мінімальну затримку передачі даних. Швидка робота ШІ-рішень вкрай необхідна для галузей, де час реакції має вирішальне значення, зокрема для промисловості, роботизованих систем і сервісів реального часу.



Підписання меморандуму в Гданську / Фото me.gov.ua

Як розподіляться ролі та інвестиції?

Для реалізації такого масштабного проєкту держава об'єднує зусилля з лідерами ринку:

Міністерство економіки створює сприятливі умови для залучення приватних інвесторів. Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв: "Світова економіка стрімко змінюється під впливом штучного інтелекту. Для України важливо не лише користуватися готовими технологіями, а й створювати власну ШІ-інфраструктуру. Тому надаємо всі умови для реалізації масштабних проєктів з приватними інвесторами. Майбутній AI Data Center має забезпечити зберігання та обробку даних в Україні для держсектору, науки, промисловості, оборонних технологій і бізнесу".

створює сприятливі умови для залучення приватних інвесторів. Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв: "Світова економіка стрімко змінюється під впливом штучного інтелекту. Для України важливо не лише користуватися готовими технологіями, а й створювати власну ШІ-інфраструктуру. Тому надаємо всі умови для реалізації масштабних проєктів з приватними інвесторами. Майбутній AI Data Center має забезпечити зберігання та обробку даних в Україні для держсектору, науки, промисловості, оборонних технологій і бізнесу". Київстар безпосередньо інвестуватиме у розвиток дата-центрів та формування внутрішнього ринку ШІ-обчислень. Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що оператор планує фінансування та поетапну реалізацію проєкту в межах чинних планів капітальних витрат із дотриманням суворої фінансової дисципліни.

безпосередньо інвестуватиме у розвиток дата-центрів та формування внутрішнього ринку ШІ-обчислень. Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що оператор планує фінансування та поетапну реалізацію проєкту в межах чинних планів капітальних витрат із дотриманням суворої фінансової дисципліни. Група VEON забезпечить міжнародну експертизу та підтримку. Генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу наголосив, що створення суверенного дата-центру в Україні є логічним продовженням глобальної стратегії холдингу "AI1440", яка передбачає інтеграцію штучного інтелекту в повсякденне життя на всіх ринках присутності групи.

Чому це важливо для майбутнього України?

Локалізація обробки даних створить безпечне середовище для впровадження ШІ-рішень у фінансовій сфері, оборонних технологіях (Defense Tech), наукових дослідженнях і важкій промисловості. Українські розробники зможуть створювати й тестувати складні нейромережі без ризику витоку даних за кордон.

У підсумку, створення дата-центру закладе міцний фундамент для індустрії дата-центрів нового покоління. Це не лише залучить довгострокові інвестиції у цифрову економіку, а й суттєво посилити позиції України як потужного регіонального технологічного хабу в Східній Європі.