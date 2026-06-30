Где и когда был подписан меморандум?

Украина делает стратегический шаг к технологической независимости. Министерство экономики, оператор Киевстар и международная цифровая группа VEON подписали Меморандум о взаимопонимании. Главная цель партнерства – построить первый в стране суверенный дата-центр, который обеспечит хранение и обработку критически важных данных внутри страны, говорится на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Официальное подписание документа состоялось 26 июня 2026 года в городе Гданьске (Польша) в рамках международной конференции по восстановлению Украины – Ukraine Recovery Conference (URC 2026).

Эта инициатива полностью соответствует государственной Стратегии развития ИИ. Напомним, Украина поставила амбициозную цель – к 2030 году войти в тройку мировых лидеров по уровню внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе.

Что такое суверенный AI-дата-центр и зачем он нужен Украине?

Суверенный дата-центр – это сверхмощный вычислительный центр с серверами, специально оптимизированными для работы с искусственным интеллектом. Его главная особенность заключается в том, что все данные (от государственных реестров до военных разработок) обрабатываются и хранятся исключительно на территории Украины, без передачи на зарубежные серверы. Это критически важно для национальной безопасности.

Сегодня в Украине стремительно растет спрос не просто на обучение моделей, а на их практическое применение – инференс (этап, когда уже обученная нейросеть применяет полученные знания на практике). Государственные учреждения и бизнес нуждаются в постоянном доступе к вычислительным ресурсам для использования ИИ в реальных повседневных сервисах – от финансов и медицины до аналитики и государственных услуг.

Физическое размещение дата-центра на территории Украины позволит обеспечить минимальную задержку передачи данных. Быстрая работа ИИ-решений крайне необходима для отраслей, где время реакции имеет решающее значение, в частности для промышленности, роботизированных систем и сервисов реального времени.



Подписание меморандума в Гданьске / Фото me.gov.ua

Как будут распределены роли и инвестиции?

Для реализации такого масштабного проекта государство объединяет усилия с лидерами рынка:

Министерство экономики создает благоприятные условия для привлечения частных инвесторов. Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев: "Мировая экономика стремительно меняется под влиянием искусственного интеллекта. Для Украины важно не только пользоваться готовыми технологиями, но и создавать собственную ИИ-инфраструктуру. Поэтому мы создаем все условия для реализации масштабных проектов с частными инвесторами. Будущий AI Data Center должен обеспечить хранение и обработку данных в Украине для государственного сектора, науки, промышленности, оборонных технологий и бизнеса".

создает благоприятные условия для привлечения частных инвесторов. Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев: "Мировая экономика стремительно меняется под влиянием искусственного интеллекта. Для Украины важно не только пользоваться готовыми технологиями, но и создавать собственную ИИ-инфраструктуру. Поэтому мы создаем все условия для реализации масштабных проектов с частными инвесторами. Будущий AI Data Center должен обеспечить хранение и обработку данных в Украине для государственного сектора, науки, промышленности, оборонных технологий и бизнеса". Киевстар будет напрямую инвестировать в развитие дата-центров и формирование внутреннего рынка ИИ-вычислений. Президент компании Александр Комаров сообщил, что оператор планирует финансирование и поэтапную реализацию проекта в рамках действующих планов капитальных затрат с соблюдением строгой финансовой дисциплины.

будет напрямую инвестировать в развитие дата-центров и формирование внутреннего рынка ИИ-вычислений. Президент компании Александр Комаров сообщил, что оператор планирует финансирование и поэтапную реализацию проекта в рамках действующих планов капитальных затрат с соблюдением строгой финансовой дисциплины. Группа VEON обеспечит международную экспертизу и поддержку. Генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу подчеркнул, что создание суверенного дата-центра в Украине является логическим продолжением глобальной стратегии холдинга "AI1440", которая предусматривает интеграцию искусственного интеллекта в повседневную жизнь на всех рынках присутствия группы.

Почему это важно для будущего Украины?

Локализация обработки данных создаст безопасную среду для внедрения решений на базе ИИ в финансовой сфере, оборонных технологиях (Defense Tech), научных исследованиях и тяжелой промышленности. Украинские разработчики смогут создавать и тестировать сложные нейронные сети без риска утечки данных за границу.

В итоге создание дата-центра заложит прочный фундамент для индустрии дата-центров нового поколения. Это не только привлечет долгосрочные инвестиции в цифровую экономику, но и существенно укрепит позиции Украины как мощного регионального технологического хаба в Восточной Европе.