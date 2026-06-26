Массовое строительство дата-центров для искусственного интеллекта не только истощает планету, но и провоцирует новую волну инфляции. Из-за дефицита чипов и безумного спроса на ресурсы цены на технику стремительно растут. Аналитики предупреждают: это лишь начало длительного экономического кризиса, который ударит по карману каждого из нас.

Неутолимая жажда технологических гигантов к развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта выходит далеко за пределы экологических проблем. Как отмечает издание Futurism со ссылкой на отчет The Wall Street Journal, массовое строительство ИИ-дата-центров становится катализатором так называемой "третьей волны инфляции". Именно она делает жизнь рядовых граждан значительно дороже.

ИИ-дата-центры — это гигантские комплексы с тысячами мощных серверов. Они непрерывно обрабатывают колоссальные массивы данных для обучения нейросетей. В отличие от обычных серверных, им требуются чрезвычайно дорогие микрочипы, а также огромные объемы электроэнергии и воды для охлаждения. Этот внезапный спрос уже привел к острой нехватке на рынке.

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Сколько ресурсов на самом деле потребляет ИИ?

Согласно отчету Университета ООН, опубликованному изданием РБК-Украина, стремительное развертывание ИИ-инфраструктуры создает колоссальную нагрузку на мировые ресурсы:

Энергетический коллапс: в 2025 году мировые центры обработки данных (ЦОД) потребляли 448 триллионов ватт-часов (ТВт-ч) электроэнергии, обогнав по этому показателю большинство стран мира. В течение следующих четырёх лет эти затраты вырастут как минимум вдвое.

в 2025 году мировые центры обработки данных (ЦОД) потребляли 448 триллионов ватт-часов (ТВт-ч) электроэнергии, обогнав по этому показателю большинство стран мира. В течение следующих четырёх лет эти затраты вырастут как минимум вдвое. Бытовой уровень: один текстовый запрос к ChatGPT требует столько же энергии, сколько энергосберегающая лампочка потребляет за 2,5 минуты работы (а платформа обрабатывает около 2,5 миллиарда запросов ежедневно). Генерация одного сложного видео приравнивается к 42 часам работы такой лампы и приводит к испарению около 4 литров воды.

один текстовый запрос к ChatGPT требует столько же энергии, сколько энергосберегающая лампочка потребляет за 2,5 минуты работы (а платформа обрабатывает около 2,5 миллиарда запросов ежедневно). Генерация одного сложного видео приравнивается к 42 часам работы такой лампы и приводит к испарению около 4 литров воды. Угроза дефицита воды: к 2030 году для обеспечения электроэнергией мировых ЦОД потребуется 9,3 триллиона литров воды (без учета систем прямого охлаждения). Этого объема хватило бы всему населению планеты на 1,7 года.

к 2030 году для обеспечения электроэнергией мировых ЦОД потребуется 9,3 триллиона литров воды (без учета систем прямого охлаждения). Этого объема хватило бы всему населению планеты на 1,7 года. Сокрытие данных: OpenAI и Google не раскрывают точную статистику потребления ресурсов своими моделями. Из-за отсутствия прозрачности учёным приходится проводить расчёты на основе моделей с открытым исходным кодом.

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Как дефицит бьет по кошелькам покупателей?

Последствия этого ресурсного голода уже ощутимы. Ажиотаж вокруг полупроводников привел к тому, что компьютерные компоненты, такие как оперативная память (RAM) и накопители, стремительно подорожали.

Недавно компания Apple была вынуждена повысить цены на большинство своих продуктов на сотни долларов. Это непосредственный результат нехватки чипов, спровоцированной ИИ. По данным Министерства труда США, только за прошлый месяц цены на оптовые электронные компоненты и аксессуары подскочили на впечатляющие 27% по сравнению с прошлым годом.

Почему это называют "третьей волной инфляции"?

По данным The Wall Street Journal, бум дата-центров стимулирует новую волну инфляции, которая следует за тарифной войной Дональда Трампа и конфликтом в Иране, ограничившим поставки нефти. Сейчас аналитики пытаются спрогнозировать, как эти эффекты распространятся на другие рынки и как долго продлится этот период. Результаты могут оказаться болезненными для экономики, которая все больше зависит от нескольких технологических гигантов.

Сторонники ИИ убеждают, что технология повысит производительность и впоследствии снизит инфляцию — мол, бизнесу будет легче удовлетворять спрос без повышения цен. Однако экономисты банка UBS предупреждают: нынешний ажиотаж вокруг строительства новых дата-центров — это лишь начало. Реальный рост производительности и снижение цен мы ощутим только через несколько лет, если вообще ощутим.

Что ждет потребителей дальше?

Пока что именно потребителям придется платить за новое увлечение техногигантов. В отличие от временных тарифов или геополитических конфликтов, искусственный интеллект — это длительный шок для спроса, который может растянуться на годы. Компании уже выделили сотни миллиардов долларов на инфраструктуру, а строительство дата-центров только набирает обороты.

Важно! Стремление застроить мир гигантскими ИИ-центрами не только повышает тарифы на электроэнергию, но и истощает запасы воды, а также вынуждает возвращать к жизни грязные электростанции. Это глобальный экономический сдвиг. Пока технологические гиганты строят инфраструктуру будущего, реальную цену этого "прогресса" обычные покупатели уже сегодня видят на ценниках в магазинах.