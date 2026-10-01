Київський дата-центр "Парковий" остаточно знищений після серії російських ударів

У Києві серія комбінованих російських ударів повністю вивела з ладу дата-центр "Парковий". Обладнання зазнало критичних руйнувань, тому відновити надання сервісів на цьому майданчику вже неможливо. Водночас співробітники не постраждали, а дані клієнтів вдалося зберегти.

Наслідки руйнувань та порятунок інформації

Офіційні представники майданчика оголосили про остаточне припинення діяльності 1 жовтня 2026 року на сторінці у Facebook. Фахівці завчасно вжили необхідних заходів, тому знищення фізичного обладнання в столиці не призвело до втрати важливих цифрових масивів. Клієнтські бази даних уже працюють у безпечному середовищі.

Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС,

– прокоментували в компанії.

Хронологія ворожих ударів по комплексу

Об'єкт розташовувався у будівлі конгресно-виставкового центру "Парковий", який зазнав щонайменше двох потужних обстрілів восени 2026 року. Перша атака відбулася 23 вересня 2026 року. Тоді адміністрація комплексу повідомила про форс-мажор і пошкодження споруди. Завдяки вчасно проведеній евакуації ніхто з людей не загинув і не зазнав поранень.

Повторного обстрілу ворог завдав 29 вересня 2026 року. Цей удар спричинив масштабну пожежу всередині та зовні приміщення, що призвела до незворотних руйнувань серверної інфраструктури.



Наслідки удару 29 вересня / Фото Андрія Цаплієнка

Системний удар по зв'язку та інтернету

Руйнування "Паркового" стало частиною цілеспрямованої ворожої кампанії проти цифрової інфраструктури України. Цієї ж осені ударів зазнали й інші провідні столичні дата-центри, серед яких MiroHost, Cosmonova та Data Group.

Окрім того, ворожі обстріли пошкодили обладнання мережевих провайдерів "Павутина" та UTELS. Це спричинило тимчасові перебої з доступом до мережі Інтернет у багатьох жителів Києва.

Попри серйозні пошкодження будівлі, українські IT-фахівці знову довели високу готовність до надзвичайних ситуацій. Перенесення цифрових потужностей на європейські майданчики дозволило зберегти критично важливу інформацію та забезпечити безперервність бізнес-процесів.