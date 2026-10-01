Наслідки руйнувань та порятунок інформації

Офіційні представники майданчика оголосили про остаточне припинення діяльності 1 жовтня 2026 року на сторінці у Facebook. Фахівці завчасно вжили необхідних заходів, тому знищення фізичного обладнання в столиці не призвело до втрати важливих цифрових масивів. Клієнтські бази даних уже працюють у безпечному середовищі.

Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС,
– прокоментували в компанії.

Хронологія ворожих ударів по комплексу

Об'єкт розташовувався у будівлі конгресно-виставкового центру "Парковий", який зазнав щонайменше двох потужних обстрілів восени 2026 року. Перша атака відбулася 23 вересня 2026 року. Тоді адміністрація комплексу повідомила про форс-мажор і пошкодження споруди. Завдяки вчасно проведеній евакуації ніхто з людей не загинув і не зазнав поранень.

Повторного обстрілу ворог завдав 29 вересня 2026 року. Цей удар спричинив масштабну пожежу всередині та зовні приміщення, що призвела до незворотних руйнувань серверної інфраструктури.

Наслідки удару 29 вересня
Наслідки удару 29 вересня / Фото Андрія Цаплієнка

Пальне
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Системний удар по зв'язку та інтернету

Руйнування "Паркового" стало частиною цілеспрямованої ворожої кампанії проти цифрової інфраструктури України. Цієї ж осені ударів зазнали й інші провідні столичні дата-центри, серед яких MiroHost, Cosmonova та Data Group.

Окрім того, ворожі обстріли пошкодили обладнання мережевих провайдерів "Павутина" та UTELS. Це спричинило тимчасові перебої з доступом до мережі Інтернет у багатьох жителів Києва.

Попри серйозні пошкодження будівлі, українські IT-фахівці знову довели високу готовність до надзвичайних ситуацій. Перенесення цифрових потужностей на європейські майданчики дозволило зберегти критично важливу інформацію та забезпечити безперервність бізнес-процесів.