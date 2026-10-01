Последствия разрушений и сохранение информации

Официальные представители площадки объявили об окончательном прекращении деятельности 1 октября 2026 року на странице в Facebook. Специалисты заблаговременно приняли необходимые меры, поэтому уничтожение физического оборудования в столице не привело к потере важных цифровых массивов. Клиентские базы данных уже работают в безопасной среде.

Главное – наши сотрудники целы, а данные наших клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС,

– прокомментировали в компании.

Хронология вражеских ударов по комплексу

Объект располагался в здании выставочного центра "Парковый", который подвергся как минимум двум мощным обстрелам осенью 2026 года. Первая атака произошла 23 сентября 2026 года. Тогда администрация комплекса сообщила о форс-мажоре и повреждении сооружения. Благодаря своевременно проведенной эвакуации никто из людей не погиб и не получил ранений.

Повторный обстрел враг нанес 29 сентября 2026 года. Этот удар вызвал масштабный пожар внутри и снаружи здания, что привело к необратимым разрушениям серверной инфраструктуры.



Последствия удара 29 сентября / Фото Андрея Цаплиенко

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Системный удар по связи и интернету

Разрушение "Паркового" стало частью целенаправленной вражеской кампании против цифровой инфраструктуры Украины. Этой же осенью ударам подверглись и другие ведущие столичные дата-центры, среди которых MiroHost, Cosmonova и Data Group.

Кроме того, вражеские обстрелы повредили оборудование сетевых провайдеров "Павутина" и UTELS. Это привело к временным перебоям с доступом к сети Интернет у многих жителей Киева.

Несмотря на серьезные повреждения здания, украинские IT-специалисты вновь продемонстрировали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям. Перенос цифровых мощностей на европейские площадки позволил сохранить критически важную информацию и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.