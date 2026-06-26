Третя хвиля інфляції: чому бум ШІ-дата-центрів б'є по гаманцях споживачів

Масове будівництво дата-центрів для штучного інтелекту не лише виснажує енергоресурси, а й провокує нову хвилю інфляції. Через дефіцит чипів ціни на електроніку стрімко зростають, і аналітики попереджають, що це лише початок тривалої економічної кризи.

Масове будівництво дата-центрів для штучного інтелекту не лише виснажує планету, а й провокує нову хвилю інфляції. Через дефіцит чипів та шалений попит на ресурси ціни на техніку стрімко повзуть угору. Аналітики попереджають: це лише початок тривалої економічної кризи, яка вдарить по кишені кожного з нас.

Ненаситна жага технологічних гігантів до розбудови інфраструктури для штучного інтелекту виходить далеко за межі екологічних проблем. Як зазначає видання Futurism із посиланням на звіт The Wall Street Journal, масове зведення ШІ-дата-центрів стає каталізатором так званої "третьої хвилі інфляції". Саме вона робить життя пересічних громадян значно дорожчим.

ШІ-дата-центри – це гігантські комплекси з тисячами потужних серверів. Вони безперервно обробляють колосальні масиви даних для навчання нейромереж. На відміну від звичайних серверних, їм потрібні надзвичайно дорогі мікрочипи, а також величезні обсяги електроенергії та води для охолодження. Цей раптовий попит уже створив жорсткий дефіцит на ринку.

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Скільки ресурсів насправді споживає ШІ?

Згідно зі звітом Університету ООН, який опублікувало видання РБК-Україна, стрімке розгортання ШІ-інфраструктури створює колосальне навантаження на світові ресурси:

Енергетичний колапс: У 2025 році світові центри обробки даних (ЦОД) спожили 448 трильйонів ват-годин (ТВт-год) електроенергії, обійшовши за цим показником більшість країн світу. Протягом наступних чотирьох років ці витрати зростуть щонайменше вдвічі.

У 2025 році світові центри обробки даних (ЦОД) спожили 448 трильйонів ват-годин (ТВт-год) електроенергії, обійшовши за цим показником більшість країн світу. Протягом наступних чотирьох років ці витрати зростуть щонайменше вдвічі. Побутовий рівень: Один текстовий запит до ChatGPT потребує стільки ж енергії, скільки економна лампочка споживає за 2,5 хвилини роботи (а платформа обробляє близько 2,5 мільярда запитів щодня). Генерація одного складного відео прирівнюється до 42 годин роботи такої лампи та випаровує близько 4 літрів води.

Один текстовий запит до ChatGPT потребує стільки ж енергії, скільки економна лампочка споживає за 2,5 хвилини роботи (а платформа обробляє близько 2,5 мільярда запитів щодня). Генерація одного складного відео прирівнюється до 42 годин роботи такої лампи та випаровує близько 4 літрів води. Загроза водного дефіциту: До 2030 року для забезпечення електрикою світових ЦОД знадобиться 9,3 трильйона літрів води (без урахування систем прямого охолодження). Цього об'єму вистачило б усьому населенню планети на 1,7 року.

До 2030 року для забезпечення електрикою світових ЦОД знадобиться 9,3 трильйона літрів води (без урахування систем прямого охолодження). Цього об'єму вистачило б усьому населенню планети на 1,7 року. Приховування даних: OpenAI та Google не розкривають точну статистику споживання ресурсів своїми моделями. Через відсутність прозорості вченим доводиться проводити розрахунки на основі моделей із відкритим кодом.

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Як дефіцит б'є по гаманцях покупців?

Наслідки цього ресурсного голоду вже відчутні. Ажіотаж навколо напівпровідників призвів до того, що комп'ютерні компоненти, як-от оперативна пам'ять (RAM) та накопичувачі, стрімко подорожчали.

Нещодавно компанія Apple була змушена підвищити ціни на більшість своїх продуктів на сотні доларів. Це безпосередній результат браку чипів, спровокованого ШІ. За даними Міністерства праці США, лише за минулий місяць ціни на оптові електронні компоненти та аксесуари підскочили на вражаючі 27% порівняно з минулим роком.

Чому це називають "третьою хвилею інфляції"?

За даними The Wall Street Journal, бум дата-центрів стимулює нову хвилю інфляції, яка йде слідом за тарифною війною Дональда Трампа та конфліктом в Ірані, що обмежив постачання нафти. Зараз аналітики намагаються спрогнозувати, як ці ефекти поширяться на інші ринки та скільки триватиме цей період. Результати можуть бути болючими для економіки, яка все більше залежить від кількох технологічних гігантів.

Прихильники ШІ переконують, що технологія підвищить продуктивність і згодом знизить інфляцію – мовляв, бізнесу буде легше задовольняти попит без підвищення цін. Проте економісти банку UBS попереджають: нинішній ажіотаж із будівництвом нових дата-центрів – це лише початок. Реальне зростання продуктивності та зниження цін ми відчуємо лише через роки, якщо взагалі відчуємо.

Що чекає на споживачів далі?

Поки що саме споживачам доведеться платити за нове захоплення техногігантів. На відміну від тимчасових тарифів чи геополітичних конфліктів, штучний інтелект – це довготривалий шок для попиту, який може розтягнутися на роки. Компанії вже виділили сотні мільярдів доларів на інфраструктуру, а будівництво дата-центрів тільки набирає обертів.

Важливо! Прагнення забудувати світ гігантськими ШІ-центрами не лише підвищує тарифи на світло, виснажує запаси води та змушує повертати до життя брудні електростанції. Це глобальний економічний зсув. Поки технологічні гіганти будують інфраструктуру майбутнього, реальну ціну цього "прогресу" звичайні покупці вже сьогодні бачать на цінниках у магазинах.