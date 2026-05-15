Місто в США можуть залишити без електроенергії через дата-центри для штучного інтелекту

Бум штучного інтелекту починає впливати не лише на ціни на електроенергію, а й на доступ до неї. У районі озера Тахо в США тисячі мешканців несподівано дізналися, що можуть залишитися без стабільного електропостачання через стрімке зростання дата-центрів.

Американське видання Fortune розповіло резонансну історію, яка розгорнулася на кордоні штатів Каліфорнія та Невада. Енергетична компанія NV Energy, яка забезпечує значну частину регіону навколо озера Тахо, попередила місцевих жителів про припинення постачання електроенергії після травня 2027 року.

Чому місто опинилося під загрозою?

Проблема полягає у тому, що NV Energy покриває приблизно 75% потреб Liberty Utilities – компанії, яка безпосередньо обслуговує мешканців регіону. Після розриву співпраці Liberty Utilities доведеться терміново шукати нове джерело електроенергії або перебудовувати інфраструктуру.

За даними Fortune, без нормального доступу до електрики можуть залишитися до 49 тисяч людей по обидва боки озера Тахо. Ситуація викликала серйозне занепокоєння серед місцевих жителів і чиновників.

Таке відчуття, ніби нас просто не існує,

– заявила мешканка регіону Даніель Г'юз, яка також працює керівницею підрозділу ефективності в Енергетичній комісії Каліфорнії.

Чому така ситуація взагалі склалася?

Проблему ускладнює сама структура американської енергомережі. У США різні ділянки електричної інфраструктури належать різним компаніям, а передача енергії між штатами залежить від складної системи ліній електропередач і контрактів. Президент Liberty Utilities Ерік Шварцрок заявив SFGate, що підключення до нового постачальника на стороні Каліфорнії може коштувати "сотні мільйонів доларів".

На цьому тлі дедалі більше уваги привертає стрімке зростання дата-центрів, які обслуговують ШІ-сервіси та хмарні платформи, адже така ситуація склалася саме через них. Невада стала одним із ключових регіонів для розміщення таких об'єктів через дешевшу електроенергію та сприятливі умови для бізнесу.

За оцінками Desert Research Institute, уже у 2024 році приблизно 22% усіх генерувальних потужностей Невади споживали дата-центри. Якщо нинішні темпи збережуться, до 2030 року цей показник може зрости до 35%.

Як NV Energy пояснює такий крок?

Представник NV Energy у коментарі Fortune запевнив, що рішення про відключення району Тахо нібито "планувалося багато років" і не пов'язане безпосередньо з нещодавнім бумом ШІ-інфраструктури. Однак місцеві мешканці поставилися до таких пояснень скептично, особливо з огляду на те, що про проблему повідомили менш ніж за рік до початку масштабних змін.

Ситуація навколо Тахо стала одним із найяскравіших прикладів того, як стрімкий розвиток штучного інтелекту починає впливати не лише на технологічний сектор, а й на базову інфраструктуру та повсякденне життя людей.

Як можна було б вирішити проблему нестачі електроенергії?

Експерти в енергетичній галузі дедалі частіше говорять, що ШІ-бум вимагає не лише будівництва нових дата-центрів, а й повної модернізації електромереж. Одним із ключових рішень називають масштабне розширення енергетичної інфраструктури – від нових ліній електропередач до локальних систем накопичення енергії.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попереджає, що до 2030 року інвестиції в електромережі мають зрости приблизно на 50%, інакше багато країн просто не встигнуть адаптуватися до нових навантажень.

Серед можливих рішень також називають:

будівництво локальних сонячних і газових електростанцій поруч із дата-центрами;

використання великих акумуляторних систем для згладжування пікових навантажень;

перенесення дата-центрів у регіони з надлишком електроенергії;

створення "розумних" дата-центрів, які можуть тимчасово знижувати навантаження на мережу під час енергетичних криз.

Компанії вже активно інвестують у такі технології. Наприклад, SoftBank планує виробляти великі промислові батареї спеціально для ШІ-дата-центрів, а Tesla просуває системи Megapack як спосіб стабілізації мережі під час різких стрибків споживання електрики.

Дослідники також пропонують перетворювати дата-центри на більш гнучкі елементи енергосистеми. У наукових роботах останніх років (Computational Engineering, Finance, and Science, Nature) описуються моделі, де ШІ-обчислення автоматично переносяться між різними регіонами залежно від доступності дешевої чи "зеленої" електроенергії.

Хто виграє й хто програє від ШІ-дата-центрів?

Найбільшими вигодонабувачами ШІ-буму зараз залишаються великі технологічні компанії – насамперед Microsoft, Google, Meta та Amazon. Вони інвестують сотні мільярдів доларів у нову інфраструктуру для навчання ШІ-моделей та хмарних сервісів. За оцінками Business Insider, лише у 2025 році великі IT-компанії могли витратити понад 350 мільярдів доларів на ШІ-інфраструктуру.

Виграють також:

виробники серверів, чипів і систем охолодження;

енергетичні компанії;

оператори дата-центрів;

регіони, які залучають нові інвестиції та робочі місця.

Однак для місцевих мешканців наслідки часто виявляються менш позитивними. Consumer Reports зазначає, що дата-центри можуть підвищувати тарифи на електроенергію, створювати дефіцит води, збільшувати навантаження на дороги та погіршувати екологічну ситуацію.

World Resources Institute попереджає, що сучасний ШІ-дата-центр може споживати стільки ж електроенергії, скільки 100 тисяч домогосподарств, а найбільші комплекси – у десятки разів більше.

У результаті місцеві громади дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли величезні обсяги електроенергії, води та земельних ресурсів перенаправляються на обслуговування ШІ-індустрії, тоді як звичайні споживачі отримують вищі рахунки та ризики нестачі ресурсів.

Чи готові енергосистеми до ШІ-буму?

Більшість аналітиків вважають, що сучасні енергомережі не були розраховані на настільки стрімке зростання споживання електроенергії дата-центрами.

IEA прогнозує, що до 2030 року світове споживання електроенергії дата-центрами майже подвоїться та досягне приблизно 945 терават-годин на рік – це більше, ніж сьогодні споживає вся Японія.

Проблема полягає не лише в загальному обсязі енергії, а й у швидкості зростання навантаження. Новий ШІ-дата-центр можна побудувати за 1 – 3 роки, тоді як модернізація електромереж часто займає 5 – 15 років через складні погодження та будівництво інфраструктури.

Через це енергосистеми багатьох регіонів починають працювати на межі можливостей. Reuters повідомляє, що споживання електроенергії у США вже б'є рекорди й продовжить зростати у 2026 – 2027 роках значною мірою саме через AI та дата-центри.

Науковці також попереджають про ризик "локальних енергетичних криз", коли дата-центри концентруються в окремих регіонах. Дослідження 2026 року опубліковане в Computers and Society показало, що деякі райони США та Європи можуть зіткнутися з серйозним перевантаженням мереж через концентрацію ШІ-інфраструктури.

Усе це означає, що ШІ-бум уже перестав бути виключно технологічним питанням. Тепер це ще й проблема енергетики, міської інфраструктури та державної політики.