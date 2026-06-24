Бум ШІ може зіткнутися з несподіваною проблемою – дата-центри опинилися під загрозою

Світові дата-центри, які забезпечують роботу хмарних сервісів та систем штучного інтелекту, дедалі частіше стикаються з наслідками кліматичних змін. Нове дослідження показало, що значна частина цієї критично важливої інфраструктури вже перебуває в зоні підвищеного ризику.

Аналітична компанія First Street, яка спеціалізується на оцінці кліматичних ризиків, опублікувала дослідження, згідно з яким майже 80% світових ринків дата-центрів піддаються впливу гострих кліматичних загроз. Йдеться насамперед про повені, сильні вітри та лісові пожежі. Про це пише The Guardian.

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Наскільки серйозною є проблема для дата-центрів?

Автори роботи проаналізували 97 найбільших ринків дата-центрів у різних регіонах світу та дійшли висновку, що кліматичні ризики можуть суттєво впливати на безперервність роботи цифрової інфраструктури.

Серед потенційних наслідків дослідники називають зростання кількості збоїв, триваліші простої обладнання, збільшення витрат на ремонт, а також підвищення страхових платежів.

Головний економіст First Street Джеремі Портер наголосив, що місце розташування дата-центру визначає значну частину майбутніх витрат на його експлуатацію.

Те, де будується дата-центр, значною мірою визначає вартість його роботи протягом наступних 20 – 30 років. Клімат відіграє тут важливу роль, оскільки охолодження, доступ до води та надійність залежать від локації. Але більшість оцінок досі зосереджені на зростанні та розглядають клімат як другорядний фактор, – зазначив він.

Які кліматичні загрози найбільше впливають на інфраструктуру?

Окрім стихійних лих, дослідження виявило ще одну масштабну проблему. Близько 54% світових ринків дата-центрів уже стикаються з так званими хронічними кліматичними ризиками.

До них належать регулярні хвилі спеки, посухи та дефіцит водних ресурсів. Саме ці фактори можуть поступово підвищувати витрати на роботу серверних комплексів. Особливо це стосується систем охолодження, які є одним із найбільших споживачів електроенергії та води в дата-центрах.

Засновник і генеральний директор First Street Меттью Ебі звернув увагу на те, що традиційні моделі оцінки ризиків дедалі менше відповідають реальності.

Які регіони перебувають у найбільшій небезпеці?

Найбільш вразливими до повеней, ураганних вітрів та пожеж виявилися дата-центри в Північній і Південній Америці.

За словами Джеремі Портера, близько 86% потужностей регіону розташовані в зонах підвищеного ризику.

Для порівняння:

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні цей показник становить близько 60%;

у Європі, на Близькому Сході та в Африці – приблизно 25%.

Водночас саме Азійсько-Тихоокеанський регіон найбільше страждає від спеки та посух. Там під впливом таких факторів перебувають близько 89% ринків дата-центрів. У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки показник становить 46%, а у США – близько 50%.

Чому нові дата-центри будують саме в ризикованих місцях?

Одним із найбільш тривожних висновків дослідження стало те, що найшвидше розширення інфраструктури відбувається саме в регіонах із високими кліматичними ризиками.

Серед найбільш уразливих і водночас активно зростаючих центрів обробки даних дослідники називають:

Північну Вірджинію у США;

регіон Нью-Йорк – Нью-Джерсі;

Атланту;

Кароліни;

Джохор у Малайзії;

Марсель у Франції.

Натомість відносно безпечніші локації, наприклад Гельсінкі у Фінляндії, розвиваються значно повільніше.

У звіті це сформульовано доволі жорстко: "Масштабна інфраструктура будується там, де умови експлуатації є найскладнішими, а не там, де вони найсприятливіші".

Дослідження вкотре порушує питання впливу буму штучного інтелекту на довкілля. Сучасні дата-центри споживають величезні обсяги електроенергії та води. Саме вони забезпечують роботу великих мовних моделей, генеративного ШІ та хмарних сервісів.

При цьому дослідники звертають увагу на певний парадокс: інфраструктура, яка сприяє зростанню викидів парникових газів через збільшення енергоспоживання, сама дедалі більше страждає від наслідків кліматичних змін.

Раніше журналісти The Guardian повідомляли, що близько двох третин майбутніх дата-центрів у США планується будувати в регіонах, які вже стикаються з посухою. А у березні 2026 року перестрахувальна компанія Swiss Re також попередила, що нові центри обробки даних дедалі частіше з'являються в районах із високою ймовірністю граду, торнадо та інших небезпечних погодних явищ.

Чому це стосується не лише технологічних компаній?

За словами Джеремі Портера, проблеми дата-центрів можуть швидко перерости в проблеми для звичайних користувачів.

Дата-центри забезпечують роботу цифрових сервісів, від яких залежать люди та бізнес. Тому кліматичний удар по локальному дата-центру може поширитися далеко за межі його території у вигляді перебоїв у роботі сервісів. Крім того, такі об'єкти конкурують із місцевими громадами за електроенергію та воду в регіонах, які вже перебувають під тиском, – підкреслив він.

Таким чином, кліматичні ризики поступово перетворюються не лише на екологічну, а й на технологічну проблему. Із подальшим розвитком штучного інтелекту та зростанням потреб у дата-центрах її значення лише збільшуватиметься.