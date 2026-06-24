Аналитическая компания First Street, специализирующаяся на оценке климатических рисков, опубликовала исследование, согласно которому почти 80 % мировых рынков дата-центров подвержены воздействию острых климатических угроз. Речь идет прежде всего о наводнениях, сильных ветрах и лесных пожарах. Об этом пишет The Guardian.

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Насколько серьезна эта проблема для дата-центров?

Авторы работы проанализировали 97 крупнейших рынков дата-центров в разных регионах мира и пришли к выводу, что климатические риски могут существенно влиять на непрерывность работы цифровой инфраструктуры.

Среди потенциальных последствий исследователи называют рост количества сбоев, более длительные простои оборудования, увеличение затрат на ремонт, а также повышение страховых выплат.

Главный экономист First Street Джереми Портер подчеркнул, что местоположение дата-центра определяет значительную часть будущих затрат на его эксплуатацию.

Место, где строится дата-центр, в значительной степени определяет стоимость его работы в течение следующих 20–30 лет. Климат играет здесь важную роль, поскольку охлаждение, доступ к воде и надежность зависят от местоположения. Но большинство оценок до сих пор сосредоточены на росте и рассматривают климат как второстепенный фактор, — отметил он.

Какие климатические угрозы больше всего влияют на инфраструктуру?

Помимо стихийных бедствий, исследование выявило ещё одну масштабную проблему. Около 54 % мировых рынков дата-центров уже сталкиваются с так называемыми хроническими климатическими рисками.

К ним относятся регулярные волны жары, засухи и дефицит водных ресурсов. Именно эти факторы могут постепенно повышать затраты на работу серверных комплексов. Особенно это касается систем охлаждения, которые являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии и воды в дата-центрах.

Основатель и генеральный директор First Street Мэттью Эби обратил внимание на то, что традиционные модели оценки рисков всё меньше соответствуют реальности.

Какие регионы находятся в наибольшей опасности?

Наиболее уязвимыми к наводнениям, ураганным ветрам и пожарам оказались дата-центры в Северной и Южной Америке.

По словам Джереми Портера, около 86% мощностей региона расположены в зонах повышенного риска.

Для сравнения:

в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель составляет около 60%;

в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — примерно 25%.

В то же время именно Азиатско-Тихоокеанский регион больше всего страдает от жары и засух. Там под воздействием таких факторов находятся около 89% рынков дата-центров. В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки этот показатель составляет 46%, а в США — около 50%.

Почему новые дата-центры строят именно в рискованных местах?

Одним из самых тревожных выводов исследования стало то, что наиболее быстрое расширение инфраструктуры происходит именно в регионах с высокими климатическими рисками.

Среди наиболее уязвимых и в то же время активно растущих центров обработки данных исследователи называют:

Северную Вирджинию в США;

регион Нью-Йорк – Нью-Джерси;

Атланту;

Каролины;

Джохор в Малайзии;

Марсель во Франции.

В то же время относительно более безопасные локации, например Хельсинки в Финляндии, развиваются значительно медленнее.

В отчете это сформулировано довольно резко: "Масштабная инфраструктура строится там, где условия эксплуатации наиболее сложные, а не там, где они наиболее благоприятные".

Исследование в очередной раз поднимает вопрос о влиянии бума искусственного интеллекта на окружающую среду. Современные дата-центрыпотребляют огромные объемы электроэнергии и воды. Именно они обеспечивают работу крупных языковых моделей, генеративного ИИ и облачных сервисов.

При этом исследователи обращают внимание на определенный парадокс: инфраструктура, способствующая росту выбросов парниковых газов из-за увеличения энергопотребления, сама все больше страдает от последствий климатических изменений.

Ранее журналисты The Guardian сообщали, что около двух третей будущих дата-центров в США планируется строить в регионах, которые уже сталкиваются с засухой. А в марте 2026 года перестраховочная компания Swiss Re также предупредила, что новые центры обработки данных всё чаще появляются в районах с высокой вероятностью града, торнадо и других опасных погодных явлений.

Почему это касается не только технологических компаний?

По словам Джереми Портера, проблемы дата-центров могут быстро перерасти в проблемы для обычных пользователей.

Центры обработки данных обеспечивают работу цифровых сервисов, от которых зависят люди и бизнес. Поэтому климатический удар по локальному центру обработки данных может распространиться далеко за пределы его территории в виде перебоев в работе сервисов. Кроме того, такие объекты конкурируют с местными сообществами за электроэнергию и воду в регионах, которые и без того находятся под давлением, — подчеркнул он.

Таким образом, климатические риски постепенно превращаются не только в экологическую, но и в технологическую проблему. С дальнейшим развитием искусственного интеллекта и ростом потребностей в дата-центрах её значение будет только увеличиваться.