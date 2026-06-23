Американская технологическая корпорация Oracle Corporation за последний год сократила около 21 000 сотрудников. Согласно годовой отчетности компании, по состоянию на 31 мая 2026 года в Oracle работает примерно 141 000 человек по всему миру. Годом ранее этот показатель составлял около 162 000 сотрудников. Об этом пишет Engadget.

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Сколько сотрудников потеряли работу в Oracle?

Наибольшая доля персонала компании распределена между США и другими странами: около 49 000 сотрудников работают в США, а ещё примерно 92 000 — за пределами страны. Однако точное распределение увольнений по регионам компания не раскрывает.

Еще в марте появлялись сообщения о массовых сокращениях, когда тысячи сотрудников получили электронные письма об увольнении. Теперь официальные данные подтвердили масштаб этих изменений.

В своей отчетности компания отметила, что реализует"план реструктуризации" и продолжит корректировать численность персонала в соответствии с новыми условиями ведения бизнеса.

Одной из ключевых причин изменений стала активная интеграция технологий искусственного интеллекта. В документах прямо указано, что внедрение ИИ уже привело к сокращениям и может повлечь за собой дополнительные увольнения в будущем. Компания подчеркивает, что трансформация охватывает все направления ее деятельности, включая инфраструктуру, разработку и обслуживание клиентов.

По данным отчета, расходы на реструктуризацию уже достигли 1,8 миллиарда долларов. В эти расходы входят, в частности, выплаты компенсаций уволенным сотрудникам.

Как ИИ влияет на бизнес-стратегию компании?

Сокращение персонала связывают не только с автоматизацией процессов, но и с масштабными инвестициями в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Oracle активно расширяет сеть дата-центров, которые используются для работы AI-систем клиентов. Это требует значительных финансовых ресурсов, из-за чего компания перераспределяет бюджет.

Подобные тенденции наблюдаются и у других технологических гигантов. Например, Microsoft Corporation также сокращала часть персонала, направляя ресурсы на развитие AI-инфраструктуры. А Meta Platforms ранее уволила около 8 000 сотрудников и перевела ещё примерно 7 000 в подразделения, связанные с искусственным интеллектом.

В случае с Oracle ключевым направлением развития стали дата-центры для крупных клиентов. Одним из крупнейших партнеров компании является OpenAI, которая заключила соглашение о предоставлении до 4,5 гигаватт вычислительной мощности дата-центров в США для поддержки работы крупных языковых моделей.

Что дальше для Oracle?

В компании прямо признают, что автоматизация и внедрение искусственного интеллекта и в дальнейшем будут влиять на структуру персонала.

Это означает, что часть традиционных должностей может постепенно исчезать или трансформироваться, в то время как будет расти спрос на специалистов, связанных с разработкой, поддержкой и масштабированием AI-систем. Фактически Oracle переходит к модели, где основная ставка делается не на расширение штата, а на повышение производительности за счет технологий и инфраструктуры.