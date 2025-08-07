Учора, 6 серпня 2025 року, компанія OpenAI нарешті оголосила дату виходу GPT-5. Довгоочікуване оновлення, яке кілька разів відкладали, нарешті повністю розкриють після місяців чуток, спекуляцій і припущень. Чого ж чекати від цієї презентації, коли вона почнеться і як її дивитися?

Прямий ефір: як і де дивитися презентацію GPT-5?

Згідно з офіційним оголошенням на сторінці OpenAI в соцмережі X, трансляція почнеться 7 серпня 2025 року о 20:00 за київським часом. Компанія традиційно запускає ефіри на YouTube, а також на своїй сторінці в X. Однак, вона не створила готовий анонс заздалегідь, щоб користувачі могли підписатися на нагадування, тож єдиний варіант – покладатися на власну пам'ять або будильник, пише 24 Канал.

Напередодні офіційної презентації нової серії моделей ШІ від OpenAI в мережу потрапили ключові подробиці про GPT-5. Витік з репозиторію Microsoft GitHub підтвердив, що моделі стануть доступні вже сьогодні, 7 серпня. Тож ми, судячи з усього, отримаємо не просто анонс з відкладеним випуском, а саме повноцінну презентацію з негайним відкриттям доступу для всіх. Публікація розкрила інформацію про версії моделі та способи доступу для розробників і звичайних користувачів.

Які версії GPT-5 будуть доступні та як ними скористатися?

Згідно з інформацією в уже видаленому дописі на GitHub, GPT-5 стане найпросунутішою моделлю OpenAI з суттєвими покращеннями в логіці, якості коду, розумінні контексту та взаємодії з користувачем. Модель зможе виконувати складні завдання з програмування з мінімальними вказівками та надавати точніші пояснення коду.

Буде випущено чотири варіанти GPT-5:

gpt-5 – для вирішення логічних та багатоетапних завдань.

gpt-5-mini – полегшена версія для застосунків, де важлива економія коштів.

gpt-5-nano – оптимізована для швидкості версія, що ідеально підходить для завдань з низькою затримкою.

gpt-5-chat – для розширених, природних та мультимодальних розмов у корпоративних застосунках.

Розробники отримають доступ до GPT-5 через вкладку Models, тестовий майданчик GitHub Models або за допомогою GitHub API.

Звичайні користувачі зможуть взаємодіяти з GPT-5 через ChatGPT та Microsoft Copilot. У Copilot модель буде доступна в новому режимі Smart, який дозволить асистенту динамічно змінювати глибину та швидкість обробки запиту залежно від його складності.

У ChatGPT користувачі безкоштовного тарифу отримають необмежений доступ до GPT-5 зі стандартним рівнем інтелекту.

Підписники Plus зможуть використовувати модель з вищим рівнем інтелекту.

Користувачі тарифу Pro – з найвищим.

Зазначимо, що, за даними дослідниці додатків Джейн Манчун Вонг, інтеграцію GPT-5 також готує Perplexity. Цей сервіс надає доступ до моделей від різних розробників, у тому числі й до кількох від OpenAI. Однак наразі неясно, для якого рівня підписки буде доступне використання новинки – для Pro за 20 доларів на місяць чи лише Max за 200 доларів.

В цілому можна сказати, що презентація GPT-5 стане чи не найважливішою подію в світі штучного інтелекту не просто за цей день чи тиждень, а й за цілий місяць, оскільки інші компанії останнім часом показували лише символічні оновлення або окремі функції.