Скам'янілі рештки давніх родичів крокодила показують, що вони ходили на двох ногах

Палеонтологи з Вашингтонського університету та Музею Берка провели детальне дослідження решток рептилії, яка отримала назву Sonselasuchus cedrus. Цей вид належав до групи шувозавридів – особливої гілки архозаврів, що є далекими родичами сучасних крокодилів.

Попри свою спорідненість із хижаками, яких ми знаємо сьогодні, ці істоти мали значно більше спільного з невеликими динозаврами, що нагадували сучасних страусів. Про це пише SciTechDaily.

Дивіться також В Іспанії знайшли скам'янілості крихітного динозавра з дуже дивним черепом

Які секрети приховує скелет загадкового родича крокодилів?

Вивчення скам'янілостей, виявлених у Національному парку "Скам'янілий ліс" в Аризоні, дозволило вченим реконструювати зовнішній вигляд та поведінку тварини. Доросла особина мала зріст близько 64 сантиметрів. Вона володіла беззубим дзьобом, великими очними ямками та порожнистими кістками, що робило її скелет легким і пристосованим до швидкого руху.

Цікаво, що такі риси зазвичай притаманні орнітомімідам – групі тероподних динозаврів, проте у випадку з Sonselasuchus cedrus вони розвинулися незалежно. Це явище науковці називають конвергентною еволюцією, коли різні групи тварин, живучи в однакових екосистемах, набувають подібних ознак для виконання схожих екологічних ролей.

Як вони пересувались

Найбільш приголомшливим відкриттям став спосіб пересування цієї істоти. Аналіз пропорцій кінцівок показав, що тварина не була двоногою від народження, йдеться в дослідженні у журналі Journal of Vertebrate Paleontology. Елліот Армор Сміт, провідний автор дослідження, зазначає, що молоді особини, ймовірно, мали більш пропорційні передні та задні лапи, що дозволяло їм ходити на чотирьох кінцівках. Проте в процесі дорослішання їхні задні ноги ставали значно довшими та міцнішими, змушуючи тварину переходити на двоногу ходу.

Такий диференційований тип росту є надзвичайно рідкісним для рептилій і демонструє приховану різноманітність тріасових екосистем.



Кігті Sonselasuchus cedrus / Фото Елліотта Армора Сміта та інших авторів дослідження

Історія відкриття Sonselasuchus cedrus розпочалася ще у 2014 році, коли професор Крістіан Сідор разом із командою знайшов перші 950 фрагментів у багатому на скам'янілості шарі формації Чінле. За останнє десятиліття розкопок кількість знайдених кісток перевищила 3 000 одиниць, і це місце продовжує приносити нові знахідки.

Крім решток головного героя дослідження, у цьому "кістковому ложі" виявили фрагменти стародавніх риб, амфібій та навіть ранніх динозаврів.

Звідки походить назва

Назва виду, cedrus, посилається на хвойні дерева, подібні до кедрів, які формували густі ліси Аризони приблизно 225 – 201 мільйон років тому. Саме в такому середовищі мешкав цей невеликий предок крокодила, маневруючи між велетенськими деревами на своїх ногах.

Родову назву істота отримала від геологічного горизонту Сонсела, де були проведені успішні розкопки.

Науковці підкреслюють, що це відкриття є результатом багаторічної співпраці зі Службою національних парків США. У проєкті взяли участь понад 30 студентів та волонтерів, які допомагали вилучати та готувати тендітні скам'янілості. Завдяки їхній праці ми тепер знаємо, що еволюційний шлях крокодилової лінії був складнішим і включав експерименти з формою тіла та способом пересування, які згодом стали візитною карткою зовсім іншої групи тварин – динозаврів і птахів.