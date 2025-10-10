Подружня пара з Нового Орлеана під час прибирання власного подвір'я натрапила на несподівану знахідку – кам'яну плиту з латинськими написами. Подальше дослідження показало, що це справжній давньоримський надгробок. Ця знахідка породила міжнародну загадку, сліди якої сягають часів Другої світової війни, охоплюють тисячоліття і різні континенти.

Яку таємницю ховав стародавній камінь?

Під час розчищення заростей у своєму саду в історичному районі Нового Орлеана Даніелла Санторо та Аарон Лоренц виявили те, що спершу здалося їм звичайним старим каменем. Проте, придивившись, вони помітили на ньому різьблені написи. Санторо, котра є антропологинею в Університеті Тулейн, запідозрила, що знахідка може мати історичну цінність, і звернулася до археолога з Університету Нового Орлеана Д. Раяна Грея, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Спочатку вчений поставився до знахідки скептично, адже часто отримує дзвінки про дивні предмети, які виявляються природними утвореннями. Він припускав, що це може бути надгробок XIX століття з місцевого кладовища. Однак, побачивши фотографію напису, Грей одразу зрозумів, що має справу з чимось набагато давнішим і більш значущим.

Мармурова плита розміром приблизно 30 сантиметрів завширшки виявилася справжнім давньоримським надгробком, датованим II століттям нашої ери. Експерти розшифрували латинський напис, який свідчив: "Духам померлих за Секста Конгенія Веруса, солдата преторіанського флоту Мізенсіс, з племені Бессів [з Фракії], який прожив 42 роки і прослужив 22 у війську, на триремі [бойовому кораблі] Асклепій. Атілій Карус і Веттій Лонгін, його спадкоємці, зробили це для нього, бо він заслужив".



Давньоримський надгробок лежав просто в кущах / Фото Д. Райан Грей

Тож після дослідження й перекладу написів, результати яких описали на сторінках Центру ресурсів збереження Нового Орлеана, стало відомо, що майже 2000 років тому цей камінь позначав могилу солдата, народженого у Фракії (сьогодні це територія Греції). Проте виникло нове, ще складніше питання: як цей надгробок потрапив до Нового Орлеана?

Чому камінь опинився у США?

Подальше розслідування показало, що цей напис уже був відомий археологам. Він був зафіксований на могильному камені, знайденому біля Чивітавекк'ї, стародавнього міста-порту за 64 кілометри на північний захід від Риму. Однак той надгробок вважався зниклим після Другої світової війни, коли музей, де він зберігався, був зруйнований бомбардуваннями союзників.

Достеменно невідомо, як саме артефакт потрапив до США. Археолог Грей висунув кілька версій.

Можливо, американський солдат, який проходив через Чивітавекк'ю після звільнення Риму в 1944 році, забрав його як сувенір.

Інша теорія полягає в тому, що після війни надгробок міг придбати торговець антикваріатом і продати його туристу.

Санторо та Лоренц співпрацюють з владою США та Італії, щоб повернути надгробок до Чивітавекк'ї. Хоча ми, можливо, ніколи не дізнаємося точного шляху надгробка Секста Конгенія Веруса до Нового Орлеана, головне, що артефакт тепер у безпеці й незабаром повернеться туди, де його зможуть належним чином експонувати.

