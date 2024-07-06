На якому материку найбільше видів тварин?

Вчені ідентифікували й назвали понад мільйон видів тварин, але щодня ми знаходимо все нові й нові. Ми не знаємо, яка остаточна їх кількість мешкає на планеті й навряд чи колись дізнаємось, проте можемо зрозуміти, де їх зустрічається найбільше, на якому континенті.

Де найбільше тварин

Наприкінці 1980-х років учений Норман Майерс ввів термін "гаряча точка біорізноманіття" для позначення місць із надзвичайно великою кількістю видів на одиницю площі. З 36 "гарячих точок" у світі більшість знаходяться на континентах, що перетинають екватор, де клімат теплий і вологий.

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Причина цього пов'язана не лише з тваринами, але й з рослинами.

Рослини є основою видів. Якщо місце має більше різноманіття рослин, то це полегшує розмноження інших організмів, які залежать від цих рослин,

– каже Барнабас Дару, еколог зі Стенфордського університету.

Хоча рослини можуть жити в будь-яких умовах, більшість із них процвітають у теплих, вологих місцях. Вологість і тепло працюють разом, забезпечуючи необхідні умови. Тепле повітря вловлює молекули води, створюючи вологість. Тепло також є сприятливим для багатьох мікроорганізмів, особливо тих, що розкладають мертвий матеріал, з якого рослини потім збирають поживні речовини.

Крім того, комахи, які запилюють багато квітучих рослин, краще пристосовані до теплого клімату, оскільки вони не можуть регулювати власну температуру тіла. Більше комах у тропіках означає більше запилення для рослин і більше їжі для голодних хижаків.

Але грають роль також інші фактори. Для того, щоб на континенті мешкало багато видів, він повинен пропонувати не лише тропічні умови, але й різноманітні середовища існування. Місця з високим біорізноманіттям мають багато потенційних ніш, які можуть зайняти тварини. Наприклад, високі дерева або високі гори створюють вертикальні коливання температури, сонячного випромінювання і рельєфу, які дозволяють співіснувати більшій кількості тварин, не конкуруючи за одні й ті ж ресурси або середовище проживання.

Ґрунтуючись на цих факторах та оцінках, більшість учених погоджуються, що Південна Америка має найбільшу кількість видів тварин. Від тропічних лісів Амазонії, які мають чотири яруси дерев для проживання тварин, до гір Анд з десятками різних мікрокліматів, Південна Америка має виграшне поєднання тепла та географії. Там поєднується все, і саме тому вона має таке біорізноманіття.

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При це біорізноманіття Південної Америки не завжди може бути таким яскравим, як зараз. Через вирубку лісів, видобуток ртуті та зміну клімату тварини Південної Америки стикаються з більшими загрозами, ніж будь-коли раніше. Однак, все ще є можливість зменшити шкоду.