В Італії заблокували DeepSeek: китайський ШІ має проблеми з захистом персональних даних

Штучний інтелект від китайського стартапу DeepSeek стрімко набрав популярності, спровокувавши падіння цін на акції технологічних компаній. Проте італійський регулятор оперативно вирішив заблокувати застосунок.

Про це на сайті Garante повідомили у четвер, 30 січня, передає 24 Канал. Відповідне рішення прийняли після запиту Італії про використання китайською компанією персональних даних користувачів.

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Що відомо про блокування

Обмежувальні заходи, прийняті з метою захисту даних італійських користувачів, були введені на підставі отриманого сьогодні повідомлення від представників компанії,

– йдеться в повідомленні Garante.

Відповідь китайської компанії визнали недостатньою, адже та заявила – вона не працює в Італії та не підлягає європейському законодавству.

Нагадаємо, раніше компанія Wiz виявила відкритий доступ до конфіденційних даних DeepSeek, зокрема, API-ключів, журналів листування користувачів із чат-ботом, а також внутрішні дані компанії, що могли використовуватися для обходу механізмів безпеки та підвищення привілеїв користувачів.

Після повідомлення про витік китайська лабораторія ШІ оперативно закрила доступ до цієї інформації – менше ніж за годину. Цікаво, що база даних DeepSeek зберігалася в ClickHouse, розробленій російським "Яндексом".