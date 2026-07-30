Світ готується до нової кризи пам'яті – Samsung прогнозує проблеми до 2028 року

Світовий ринок електроніки може зіткнутися з тривалими проблемами, які позначаться не лише на виробниках, а й на звичайних покупцях. Samsung попереджає, що ситуація лише погіршується, а наслідки можуть відчуватися ще кілька років.

Samsung переглянула свій прогноз щодо світового ринку пам'яті для електроніки й тепер очікує, що дефіцит мікросхем DRAM і NAND триватиме щонайменше до кінця 2028 року. Про це компанія повідомила під час презентації фінансових результатів за другий квартал 2026 року. Про це пише Digitaltrends.

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Чому Samsung прогнозує тривалий дефіцит пам'яті?

Ще у квітні Samsung попереджала, що ситуація може погіршитися у 2027 році. Тепер виробник заявляє, що попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію, а частину замовлень, які компанія не зможе виконати цього року, доведеться переносити на наступний.

Виконавчий віцепрезидент підрозділу пам'яті Samsung Electronics Че Джеджун пояснив, що компанія вже зараз спостерігає надзвичайно високий попит з боку клієнтів.

"Виходячи із запитів, які ми отримуємо від наших клієнтів, незадоволений попит цього року, ймовірно, перейде на наступний рік, що ще більше посилить дефіцит пропозиції. Ми очікуємо, що обмеження поставок у 2027 році будуть навіть серйознішими, ніж у 2026 році. Це лише зміцнює нашу оцінку, що дефіцит збережеться до 2028 року. Після 2029 року робити прогнози складно через обмежену видимість ситуації", – заявив Че Джеджун під час конференції для інвесторів.

Штучний інтелект став головним чинником зростання попиту

Однією з основних причин дефіциту Samsung називає стрімке розширення інфраструктури штучного інтелекту. Великі дата-центри потребують величезних обсягів сучасної оперативної та флеш-пам'яті для роботи моделей генеративного ШІ, що різко збільшило навантаження на виробників.

Компанія повідомила, що дедалі більше клієнтів прагнуть укладати багаторічні контракти на постачання пам'яті. У відповідь Samsung планує перевести приблизно 60 – 70% своїх виробничих потужностей на довгострокові угоди, щоб гарантувати стабільні поставки найбільшим замовникам.

Підвищення цін на мікросхеми вже принесло рекордні прибутки напівпровідниковому підрозділу Samsung. Водночас мобільний бізнес компанії опинився під тиском: за підсумками кварталу він зафіксував збиток у 700 мільярдів вон. Виробник визнає, що зростання вартості пам'яті вже негативно впливає на собівартість майбутніх пристроїв, зокрема смартфона Galaxy S26 FE та планшета Galaxy Tab S12, презентація яких очікується пізніше цього року.

Проблема вже торкнулася не лише Samsung

Наслідки дефіциту пам'яті вже відчувають й інші великі виробники електроніки. Зокрема, Apple раніше підвищила ціни на деякі моделі MacBook та iPad, пояснивши це тим, що більше не може самостійно компенсувати зростання вартості пам'яті та накопичувачів.

Також повідомляється, що компанія вивчає можливість закупівлі мікросхем у китайських виробників CXMT і YMTC. Водночас така стратегія викликала критику з боку американських політиків через питання національної безпеки.

Що це означає для покупців

Samsung поки не оголошувала масштабного підвищення цін на свої майбутні смартфони чи планшети. Водночас певні тенденції вже помітні. Наприклад, складаний смартфон Galaxy Z Flip 8 отримав майже незмінні технічні характеристики порівняно з попередником, але його стартова ціна зросла на 100 доларів США.

Якщо прогнози Samsung справдяться, протягом 2027 – 2028 років покупці можуть зіткнутися одразу з кількома наслідками. Нові смартфони, ноутбуки, ігрові комп'ютери та інша електроніка можуть подорожчати, виробники рідше пропонуватимуть великі знижки, а базові конфігурації пристроїв отримуватимуть менший обсяг оперативної пам'яті або внутрішнього сховища.

Саме тому дефіцит пам'яті поступово перетворюється з виробничої проблеми на фактор, який може вплинути на весь ринок споживчої електроніки найближчими роками.