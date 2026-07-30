Компания Samsung пересмотрела свой прогноз по мировому рынку памяти для электроники и теперь ожидает, что дефицит микросхем DRAM и NAND продлится как минимум до конца 2028 года. Об этом компания сообщила во время презентации финансовых результатов за второй квартал 2026 года. Об этом пишет Digitaltrends.

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Почему Samsung прогнозирует длительный дефицит памяти?

Еще в апреле Samsung предупреждала, что ситуация может ухудшиться в 2027 году. Теперь производитель заявляет, что спрос продолжает существенно превышать предложение, а часть заказов, которые компания не сможет выполнить в этом году, придется переносить на следующий.

Исполнительный вице-президент подразделения памяти Samsung Electronics Чэ Джеджун пояснил, что компания уже сейчас наблюдает чрезвычайно высокий спрос со стороны клиентов.

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"Исходя из запросов, которые мы получаем от наших клиентов, неудовлетворенный спрос этого года, вероятно, перейдет на следующий год, что еще больше усугубит дефицит предложения. Мы ожидаем, что ограничения поставок в 2027 году будут даже более серьезными, чем в 2026 году. Это лишь укрепляет нашу оценку, что дефицит сохранится до 2028 года. После 2029 года делать прогнозы сложно из-за ограниченной видимости ситуации", – заявил Че Джеджун во время конференции для инвесторов.

Искусственный интеллект стал главным фактором роста спроса

Одной из основных причин дефицита Samsung называет стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. Большие дата-центры нуждаются в огромных объемах современной оперативной и флэш-памяти для работы моделей генеративного ИИ, что резко увеличило нагрузку на производителей.

Компания сообщила, что все больше клиентов стремятся заключать многолетние контракты на поставку памяти. В ответ Samsung планирует перевести примерно 60–70 % своих производственных мощностей на долгосрочные соглашения, чтобы гарантировать стабильные поставки крупнейшим заказчикам.

Рост цен на микросхемы уже принес рекордную прибыль полупроводниковому подразделению Samsung. В то же время мобильный бизнес компании оказался под давлением: по итогам квартала он зафиксировал убыток в 700 миллиардов вон. Производитель признает, что рост стоимости памяти уже негативно сказывается на себестоимости будущих устройств, в частности смартфона Galaxy S26 FE и планшета Galaxy Tab S12, презентация которых ожидается позднее в этом году.

Проблема уже затронула не только Samsung

Последствия дефицита памяти уже ощущают и другие большие производители электроники. В частности, Apple ранее повысила цены на некоторые модели MacBook и iPad, объяснив это тем, что больше не может самостоятельно компенсировать рост стоимости памяти и накопителей.

Также сообщается, что компания изучает возможность закупки микросхем у китайских производителей CXMT и YMTC. В то же время такая стратегия вызвала критику со стороны американских политиков из-за вопросов национальной безопасности.

Что это означает для покупателей

Samsung пока не объявляла о масштабном повышении цен на свои будущие смартфоны или планшеты. В то же время определенные тенденции уже заметны. Например, складной смартфон Galaxy Z Flip 8 получил практически неизменные технические характеристики по сравнению с предшественником, но его стартовая цена выросла на 100 долларов США.

Если прогнозы Samsung оправдаются, в течение 2027–2028 годов покупатели могут столкнуться сразу с несколькими последствиями. Новые смартфоны, ноутбуки, игровые компьютеры и другая электроника могут подорожать, производители будут реже предлагать большие скидки, а базовые конфигурации устройств будут иметь меньший объем оперативной памяти или встроенной памяти.

Именно поэтому дефицит памяти постепенно превращается из производственной проблемы в фактор, который может повлиять на весь рынок потребительской электроники в ближайшие годы.