Що таке дефрагментація диска та чи потрібно її робити на сучасних комп'ютерах?

Протягом десятиліть дефрагментація вважалася обов’язковим ритуалом для кожного користувача комп’ютера, що прагнув зберегти швидкість роботи системи. З появою твердотілих накопичувачів та розумних алгоритмів у Windows ситуація докорінно змінилася. Розуміння того, як саме зберігаються файли на сучасних носіях, допомагає уникнути помилок, що можуть передчасно вивести обладнання з ладу.

Як змінився підхід до впорядкування даних у цифрову епоху?

Фрагментація файлової системи – це процес, за якого пов’язані дані не можуть бути розміщені послідовно на носії. На звичайних жорстких дисках (HDD) файли записуються на магнітні пластини, що обертаються, а зчитування відбувається за допомогою механічних головок. Коли на диску з’являється багато порожніх комірок після видалення файлів, нові великі дані доводиться записувати частинами в різні вільні місця. Це змушує головку вінчестера постійно рухатися в різні точки, значно сповільнюючи роботу та прискорюючи фізичний знос пристрою. Дефрагментація на таких дисках допомагає "зібрати" файли докупи, заповнюючи порожнечі та переносячи фрагменти в суміжні кластери, пише 24 Канал.

Дивіться також Як налаштувати особистість ChatGPT під ваші потреби: власний тон, стиль і настрій

Проте для твердотілих накопичувачів (SSD) ситуація виглядає зовсім інакше. Оскільки в них немає механічних частин, вони працюють за принципом великої флешпам’яті, де доступ до будь-якої комірки відбувається майже миттєво – близько 0.1 мілісекунди.

Для SSD не важливо, в якій частині мікросхеми лежить шматочок файлу, адже це не впливає на швидкість читання. Ба більше, традиційна дефрагментація для таких пристроїв є шкідливою. Елементи пам’яті SSD мають обмежену кількість циклів перезапису, тому постійне переміщення байтів "туди-сюди", характерне для дефрагментації, просто скорочує термін служби накопичувача.

Як різні операційні системи працюють з цією проблемою?

Сучасні операційні системи, такі як Windows 10 та Windows 11, навчилися самостійно розпізнавати тип накопичувача та застосовувати до нього правильний алгоритм. Замість класичного перевпорядкування файлів для SSD використовується команда TRIM. Це спеціальна опція, яка дозволяє операційній системі повідомити накопичувачу, які блоки даних більше не використовуються і можуть бути очищені в інертному режимі.

Таке "очищення" відбувається непомітно для користувача у перервах між робочими завданнями, що дозволяє зберігати високу швидкість запису протягом усього часу експлуатації.

Як перевірити самостійно?

Попри автоматизацію, користувачі можуть самостійно перевірити стан своїх дисків. Для цього у Windows достатньо почати вводити слово "дефрагментація" у пошуковому рядку налаштувань та обрати пункт "Дефрагментувати та оптимізувати диски. У вікні, що відкриється, можна побачити тип носія та дату останньої перевірки.

Якщо система правильно ідентифікує SSD, вона запропонує натиснути "Оптимізувати", що запустить команду TRIM, а не класичну дефрагментацію. Також можна налаштувати розклад, за яким Windows проводитиме це обслуговування щотижня або щомісяця.

Дивіться також Зайві файли більше не проблема: ефективний спосіб очистити системне сховище Android

Правила для вашого комп'ютера

Для тривалої та стабільної роботи сучасного комп’ютера важливо дотримуватися кількох правил: