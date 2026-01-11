Програма SD Maid 2/SE пропонує прозорий підхід до очищення, дозволяючи користувачам повернути контроль над пристроєм без ризику для особистих даних. 24 Канал випробував все на власному досвіді й тепер ми готові поділитися з вами цінними порадами.

Чому на вашому смартфоні мало пам'яті?

Під час експлуатації пристрою в його пам'яті залишається чимало сміттєвих файлів та документів, які накопичуються та з часом займають суттєвий обсяг пам'яті. Кожен встановлений застосунок залишає в пам'яті пристрою власний "відбиток" і далеко не всі вайли видаляються під час деінсталяції застосунку.

Знайти усі ці сміттєві залишки самостійно можливо, але це доволі важка робота, якою самостійно ви точно не захочете займатися. Крім того, існує ймовірність видалити щось справді важливе.

Android має чимало різноманітних інструментів, які надійно та обережно видаляють сміттєві файли. Деякі з них платні, інші не так сумлінно "прибирають", бо не можуть дістатися до всіх "закутків". Однак SD Maid 2/SE від німецького розробника darken, довів свою спроможність очистити смартфон від сміття.

Як звільнити місце на смартфоні завдяки SD Maid 2/SE?

SD Maid 2/SE – це безплатний застосунок із відкритим кодом, створений для глибокого очищення системи від цифрового сміття і свою роботу він виконує дуже добре.

Програма працює як на рутованих, так і на звичайних пристроях, фокусуючись на файлах, які стандартні засоби зазвичай ігнорують. До її складу входять кілька спеціалізованих модулів, які допомагають очистити найбільш віддалені закутки пам'яті пристрою.

CorpseFinder (Пошук рештків) шукає залишки від давно видалених програм.

(Пошук рештків) шукає залишки від давно видалених програм. SystemCleaner (Очищувач системи) фокусується на непотрібних системних об'єктах.

(Очищувач системи) фокусується на непотрібних системних об'єктах. AppCleaner (Очищувач додатків) допомагає зменшити розмір чинних застосунків, видаляючи тимчасові дані.

(Очищувач додатків) допомагає зменшити розмір чинних застосунків, видаляючи тимчасові дані. Deduplicator (Дублікати) знаходить копії однакових файлів.



Застосунок потребує базових налаштувань та дозволів / Фото 24 Каналу

Також в складі програми є два цінних інструменти: AppControl та StorageAnalyzer. Вони дозволяють краще розуміти, що саме займає пам'ять та які процеси активні.

Застосунок також має цінну функцію Scheduler, яка дозволяє автоматизувати процес, щоб підтримувати порядок у фоновому режимі, щоб постійно не повертатися до одних і тих же процесів.

Важливо, що застосунок позбавлений реклами чи трекерів, а оскільки код відкритий, кожен може перевірити його безпечність. Після встановлення з Google Play користувач надає доступ лише до необхідних розділів пам'яті.

Важливо! Звичайна версія обмежена стандартними функціями "Пошук рештків" та "Очищувач системи". Повна версія може бути придбана у вигляді підписки 20 гривень на рік або одноразового платежу розміром у 200 гривень.

З чого почати?

Щоб почати очищення, достатньо запустити сканування у розділі SystemCleaner, а після завершення перевірити перелік файлів через функцію відображення деталей і підтвердити видалення.

Для кращого результату варто також одночасно використовувати модулі CorpseFinder та AppCleaner.



Інтерфейс зручний та зрозумілий / Фото 24 Каналу

Такий підхід дозволяє повернути близько 5 ГБ вільного місця, не чіпаючи важливі знімки чи корисні програми. Це значно зручніше, ніж постійно боротися з попередженнями про брак пам'яті та вручну перебирати особисті файли.