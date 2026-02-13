Цього дивного динозавра назвали "мезозойською коровою", і він був насправді унікальним

У пустелі Сахара палеонтологи знайшли рештки динозавра, який порушив уявлення про харчування гігантів мезозою. Його череп був настільки крихким, а зубів – настільки багато, що знахідка змусила переглянути класичну модель "високих травоїдних" зауроподів.

Що ми знаємо про Nigersaurus taqueti?

Вид був офіційно описаний у 2007 році після детального аналізу скам’янілостей, знайдених на території сучасного Нігеру. Команда під керівництвом Пола Серено застосувала комп’ютерну томографію, щоб відтворити структуру надзвичайно тонкого черепа. Деякі кістки мали товщину менш ніж 2 міліметри, що пояснює, чому рештки збереглися фрагментарно, пише Forbes.

Дивіться також В Іспанії знайшли скам'янілості крихітного динозавра з дуже дивним черепом

Найбільше вражала зубна система. У верхній щелепі розташовувалися 60 вертикальних колонок зубів, у нижній – щонайменше 68. Разом це понад 500 зубів одночасно. Вони були згруповані у так звані "зубні батареї" – стовпчики, де під робочим зубом містилися кілька запасних. Коли верхній стирався, наступний одразу займав його місце.

Швидкість заміни була рекордною для динозаврів – приблизно раз на 14 – 30 днів. Це свідчить про постійний контакт із абразивною рослинністю та, ймовірно, піском біля поверхні ґрунту.

Морда як інструмент для "косіння"

Череп нігерзавра виглядав незвично: широкий, майже прямокутний спереду, із зубами, розташованими строго по передньому краю щелепи. Така конфігурація дозволяла не обирати окремі пагони, а буквально "зрізати" рослинність широкою смугою – подібно до того, як це роблять сучасні травоїдні.



Nigersaurus taqueti / Фото Matt Martyniuk

Дослідження внутрішнього вуха показали, що голова тварини зазвичай була нахилена донизу приблизно під кутом 67 градусів. Це означає, що нігерзавр постійно тримав морду близько до землі й харчувався папоротями, хвощами та іншими низькорослими рослинами середнього крейдяного періоду – близько 110 мільйонів років тому.

Таким чином він займав іншу екологічну нішу, ніж класичні "високі" зауроподи, яких часто порівнюють із жирафами.

Легкий скелет для великого тіла

Попри довжину близько 9 метрів і масу, співставну з сучасним африканським слоном, нігерзавр був відносно невеликим серед зауроподів. Деякі представники групи досягали понад 30 метрів.

Його хребці містили великі повітряні порожнини – так звані пневматичні кістки, подібні до тих, що є у птахів. За об’ємом у деяких хребцях повітря було більше, ніж кісткової тканини. Це дозволяло зменшити вагу скелета і водночас підтримувати довгу шию.



Nigersaurus taqueti / Колаж 24 Каналу/Майк Хеттвер/Крістофер Джойс/Project Exploration/National Geographic/NPR

Чому це важливо для науки?

Знахідка продемонструвала, що травоїдні динозаври були значно різноманітнішими, ніж вважалося раніше. Модель "високий зауропод – хижак на вершині харчового ланцюга" виявилася надто спрощеною.

Nigersaurus став прикладом екстремальної спеціалізації. Його череп, зубна система та положення голови – це точні еволюційні рішення для життя в конкурентному середовищі крейдяного періоду. Він не конкурував із велетнями, що об’їдали верхівки дерев, а домінував у власній зоні – на рівні ґрунту.

Саме через таку манеру харчування його й прозвали "коровою мезозою". І це не перебільшення, а доволі точна екологічна аналогія.