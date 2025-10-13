Британський Кембриджський університет розпочав унікальну місію зі збереження історично важливих даних, які опинилися "у полоні" застарілих дискет. Серед матеріалів, що підлягають відновленню, – архіви видатного фізика Стівена Гокінга з його раннім науковими роботами та особистими файлами.

Проект під назвою Future Nostalgia офіційно стартував 9 жовтня в університетській бібліотеці University of Cambridge. Ініціатива має надзвичайно терміновий характер, оскільки магнітний шар носіїв поступово руйнується, а пристрої для їх читання стають рідкісністю, пояснює 24 Канал.

Колекція університетської бібліотеки налічує понад 150 дискет різних форматів. Особливо цінним є архів Стівена Гокінга, де зберігаються первинні варіанти наукових досліджень, персональні документи та програмне забезпечення для комп'ютерів, що давно вийшли з ужитку.

Як вчені рятують дані з архівів минулого століття?

Замість звичайних USB-пристроїв дослідники застосовують високотехнологічні інтерфейси KryoFlux та Greaseweazle. Ці спеціалізовані пристрої зчитують первинний магнітний сигнал, реєструючи найменші зміни полярності, що дозволяє відновлювати інформацію навіть з пошкоджених або нестандартних носіїв.

Команда проєкту активно співпрацює зі спільнотою ентузіастів ретро-комп'ютингу, чиї методики часто виявляються єдиним способом роботи з архаїчними форматами. Навіть після успішного витягнення даних експерти стикаються з додатковим викликом – розшифруванням застарілих файлових форматів та власницьких текстових редакторів.

Науковці Future Nostalgia також створюють технологію, яка дозволить відтворювати весь робочий процес, розповідає Tom`s Hardware. Це дасть змогу іншим науковим установам застосовувати розроблені методи у міру того, як все більше дискет стають нечитабельними.

Коли почали та перестали використовувати дискети?

Гнучкий диск, або дискета (floppy disk), – це портативний магнітний носій інформації, який був основним інструментом для передачі та зберігання даних протягом майже трьох десятиліть. Його історія почалася в 1971 році, коли компанія IBM представила першу дискету. Це був 8-дюймовий гнучкий диск, призначений не для широкого загалу, а для завантаження мікрокоду в мейнфрейми.

Справжня революція сталася з появою персональних комп'ютерів. У середині 1970-х років з'явився більш компактний формат – 5,25-дюймові дискети, розповідає Britannica. Вони стали стандартом для ранніх ПК, як-от Apple II та IBM PC, дозволяючи користувачам зберігати програми та документи. Їхня місткість спочатку була невеликою, але згодом зросла до 1,2 мегабайта.

Піком еволюції дискет став 3,5-дюймовий формат, представлений на початку 1980-х. Завдяки міцному пластиковому корпусу та металевій шторці для захисту магнітної поверхні, він був надійнішим за попередників. Зі стандартною місткістю 1,44 мегабайта ця дискета стала головним носієм даних у 1990-х роках.

Занепад ери дискет розпочався наприкінці 1990-х. Їхня мала місткість та вразливість до пошкоджень вже не відповідали потребам користувачів. Переломним моментом став вихід комп'ютера iMac G3 у 1998 році, в якому Apple вперше відмовилася від дисковода.

Остаточно дискети витіснили більш місткі та швидкі носії: спочатку диски CD-R/RW, а згодом – USB-флешки, які з'явилися на початку 2000-х. Більшість виробників комп'ютерів припинили встановлювати дисководи приблизно у 2003 році, а останні великі компанії, як-от Sony, згорнули виробництво дискет близько 2011 року.

Втім дискети досі використовують в врізних галузях, наприклад для керування комп'ютерами в літаках, космічних кораблях, банківській сфері та інших напрямках, де використовують застаріле програмне забезпечення.