Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) офіційно оголосило про плани модернізації цієї інфраструктури, повідомляє 24 Канал. Одначе така проблема актуальна не лише для FAA і не тільки для США. Чому ж відомства в усьому світі досі продовжують використовувати застарілі технології?

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На сьогодні в багатьох американських центрах керування використовується обладнання, актуальне ще наприкінці XX століття. Частина працівників і досі користується паперовими стрічками для координації польотів, а для обміну інформацією між системами застосовують дискети.

Попри це, як зазначає Ars Technica, сама система демонструє високу надійність. Утім, фахівці, зокрема професор Університету Іллінойсу Шелдон Джейкобсон, вважають, що оновлення є необхідним.

Однією з переваг застарілих технологій є їхня стійкість до сучасних кіберзагроз. Наприклад, під час глобального збою у 2024 році, спричиненого помилкою у програмному забезпеченні CrowdStrike, FAA не постраждала. Однак у самій адміністрації визнають, що 51 зі 138 систем вважаються непридатними до подальшого використання через застарілість обладнання та відсутність запасних частин.

Подібні труднощі виникають і в інших містах та країнах: наприклад, у Японії та залізничній системі Сан-Франциско, де перехід на нові рішення запланований лише до 2030 року.

Водночас модернізація таких систем – це складна задача. На відміну від звичайних корпоративних ІТ-мереж, авіаційні диспетчерські системи мають працювати безперервно, і навіть короткочасне відключення може вплинути на безпеку польотів.

Крім того, нові рішення повинні бути захищеними від кібератак, адже злам інфраструктури може паралізувати не лише авіасполучення, а й логістику, торгівлю та служби реагування.

Втім, деякі експерти не вірять у швидку реалізацію ініціативи. Аналітик авіаційної галузі Роберт В. Манн-молодший у коментарі NPR нагадав, що обіцянки модернізувати систему звучать понад 30 років, але реального прогресу немає.

Збої, як-от вимкнення системи сповіщення NOTAM у січні 2023 року, що спричинило масштабні затримки рейсів, лише підкреслюють потребу в оновленні інфраструктури в США. Тоді причиною стала пошкоджена база даних.

Часто до проблем призводили і фінансові обмеження, які заважали своєчасно оновлювати обладнання. Нещодавні збої з радаром і зв’язком у аеропорту Ньюарка також пов’язують із несправною проводкою.

За поточними планами, модернізація має тривати чотири роки, але фахівці, серед яких і Джейкобсон, вважають ці строки надто оптимістичними, особливо з огляду на брак інформації про бюджет проєкту.