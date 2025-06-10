Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально объявило о планах модернизации этой инфраструктуры, сообщает 24 Канал. Однако такая проблема актуальна не только для FAA и не только для США. Почему же ведомства во всем мире до сих пор продолжают использовать устаревшие технологии?

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На сегодня во многих американских центрах управления используется оборудование, актуальное еще в конце XX века. Часть работников до сих пор пользуется бумажными лентами для координации полетов, а для обмена информацией между системами применяют дискеты.

Несмотря на это, как отмечает Ars Technica, сама система демонстрирует высокую надежность. Впрочем, специалисты, в частности профессор Университета Иллинойса Шелдон Джейкобсон, считают, что обновление необходимо.

Одним из преимуществ устаревших технологий является их устойчивость к современным киберугрозам. Например, во время глобального сбоя в 2024 году, вызванного ошибкой в программном обеспечении CrowdStrike, FAA не пострадала. Однако в самой администрации признают, что 51 из 138 систем считаются непригодными к дальнейшему использованию из-за устарелости оборудования и отсутствия запасных частей.

Подобные трудности возникают и в других городах и странах: например, в Японии и железнодорожной системе Сан-Франциско, где переход на новые решения запланирован только к 2030 году.

В то же время модернизация таких систем – это сложная задача. В отличие от обычных корпоративных ИТ-сетей, авиационные диспетчерские системы должны работать непрерывно, и даже кратковременное отключение может повлиять на безопасность полетов.

Кроме того, новые решения должны быть защищены от кибератак, ведь взлом инфраструктуры может парализовать не только авиасообщение, но и логистику, торговлю и службы реагирования.

Впрочем, некоторые эксперты не верят в быструю реализацию инициативы. Аналитик авиационной отрасли Роберт В. Манн-младший в комментарии NPR напомнил, что обещания модернизировать систему звучат более 30 лет, но реального прогресса нет.

Сбои, например отключение системы оповещения NOTAM в январе 2023, что повлекло масштабные задержки рейсов, только подчеркивают потребность в обновлении инфраструктуры в США. Тогда причиной стала поврежденная база данных.

Часто к проблемам приводили и финансовые ограничения, которые мешали своевременно обновлять оборудование. Недавние сбои с радаром и связью в аэропорту Ньюарка также связывают с неисправной проводкой.

По текущим планам, модернизация должна длиться четыре года, но специалисты, среди которых и Джейкобсон, считают эти сроки слишком оптимистичными, особенно учитывая недостаток информации о бюджете проекта.