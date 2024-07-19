Почему так произошло, кто такая CrowdStrike и что такое BSOD и почему все "упало", дальше расскажем в материале от Техно 24.

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Проблема возникла из-за ошибки в Falcon Sensor компании в сфере кибербезопасности CrowdStrike. Это важное программное обеспечение предназначено для защиты систем от кибератак.

Утром 19 июля CrowdStrike предупредила своих пользователей о том, что системы Windows сталкиваются с "ошибкой проверки неисправностей или "синим экраном смерти", связанным с Falcon Sensor". Сейчас инженерные команды компании работают над решением этой проблемы.

Синий экран смерти (BSoD)

Это критическая ошибка на компьютерах с Windows, которая останавливает все операции и отображает сообщение об ошибке на синем экране (или черном). Эта проблема, обычно, является серьезной и указывает на значительные системные сбои,, которые требуют немедленного внимания.

Хотя теоретически эта проблема должна влиять только на пользователей, которые используют Falcon Sensor, реальность сложнее.

Программное обеспечение CrowdStrike широко используется, и связанные с этим перебои в работе повлияли на многочисленные платформы, включая:

  • Amazon Web Services,
  • Microsoft 365,
  • Azure,
  • Instagram,
  • eBay,
  • Visa,
  • AT&T.

Такое количество распространенных в мире сервисов, от которых зависит почти все, что работает на компьютере, позволяет понять, что масштабы проблемы охватывают фактически весь мир. Насколько серьезно все выглядит, можно понять взглянув на статистику Downdetector – сервиса, который отслеживает сбои в цифровых продуктах во всем мире.

Сбои
Ряд сервисов перестали нормально работать из-за сбоя / Скриншот 24 Канала

Последствия этой неисправности являются значительными. Это можно сравнить с репетицией цифрового апокалипсиса.

  • Несколько авиакомпаний, в том числе Delta, American Airlines и United Airlines, были вынуждены приземлиться из-за проблем со связью, связанные с отключением.
  • Кроме того, некоторые электронные платежные системы в супермаркетах по всему миру не работают, из-за чего покупатели не могут заплатить за продукты.
  • В Украине ряд сервисов и компаний тоже сообщили о проблемах в работе из-за сбоя в Windows. Среди них, например, Новая Почта, Monobank, Vodafone, Sens Bank.
  • От сбоя даже пострадала Лондонская Фондовая биржа и другие финансовые учреждения.

Программное обеспечение CrowdStrike обычно поддерживается системным администратором компании. Для большинства пользователей, которые сталкиваются с проблемами, это означает, что они, вероятно, должны сообщить о проблеме своему системному администратору и ждать ее решения.

У сообщении для пользователей CrowdStrike отмечает, что нет необходимости открывать тикет поддержки в CrowdStrike, поскольку инженеры компании знают о проблеме и активно работают над ее решением.

Также ведется активная дискуссия на Reddit, где системные администраторы делятся своим опытом, пытаясь решить проблему.

Компания CrowdStrike признала наличие проблемы и сейчас выясняет ее причину. В Microsoft также заявила, что принимают все меры по устранению неполадок после возникновения проблем с Windows, которые привели к сбою в работе IT-систем по всему миру.

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Ситуация продолжает развиваться, пользователи и предприятия по всему миру испытывают значительные перебои в работе, что подчеркивает критическую роль программного обеспечения по кибербезопасности и потенциальное широкомасштабное влияние его сбоев.

Все больше сервисов отчитываются о сбоях, поэтому пока проблему не решат, она будет иметь масштабный характер и влиять на различные сферы.