Сообщения о значительном сбое в работе Windows, который привел к тому, что многие компьютеры не смогли загрузиться, поступают из разных уголков мира.

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Веб-сайт Down Detector показывает резкое увеличение количества сбоев, влияющих на основные сервисы, в том числе Microsoft, Visa, Ryanair и многие другие.

Трой Хант, создатель веб-сайта HaveIBeenPwned, отметил серьезность проблемы на своей странице в X, отметив распространенность печально известного "синего экрана смерти" (BSoD) на компьютерах с Windows.

Что-то очень странное происходит прямо сейчас: за последние несколько минут мне позвонили несколько совершенно разных СМИ, и все они сообщили, что на компьютерах с Windows внезапно появился "синий экран смерти" (BSoD),

– написал он.

Причина сбоев

Похоже причина заключается в последнем обновлении программного обеспечения фирмы CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью. Проблема широко распространена и касается компьютеров с различными версиями датчиков CrowdStrike.

Компания признала наличие проблемы и сейчас выясняет ее причину, сообщает TimesnowNews.

Мы знаем о распространенной проблеме, вызывающей ошибки BSOD на машинах с Windows на разных версиях сенсоров,

– заявил представитель CrowdStrike в прикрепленном сообщении на форуме.

Компания Microsoft также заявила, что принимает все меры по устранению неполадок после возникновения проблем с Windows, которые привели к сбою в работе IT-систем по всему миру.

Временное решение

В ветке на Reddit сотни ИТ-администраторов сообщают о распространенных проблемах. Они также рекомендуют в качестве временного решения проблемы перезагрузить компьютер в безопасный режим, перейти в каталог CrowdStrike и удалить системный файл.

Это может быть проблематично на некоторых облачных серверах или даже для ноутбуков Windows, которые развернуты и используются удаленно.

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Отключение является глобальной проблемой, поскольку сообщения о пораженных системах поступают из США, Индии, Японии и многих других стран.

В Великобритании утром 19 июля были также замечены проблемы в системах двух крупных банков.

Кроме того, поступают сообщения о задержке рейсов в нескольких аэропортах по всему миру из-за сбоя.

Японский McDonald's приостановил работу около трети своих заведений по всей стране из-за системного сбоя. Сообщают о проблемах с кассовыми аппаратами.

Как сбой повлиял на Украину

До сих пор точно неизвестно сколько компаний и сервисов пострадало, но о сбоях отчитались различные украинские компании, такие как: