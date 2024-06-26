В сборке Windows 11 Insider 26212, выпущенной в начале мая 2024 года, появились новые виджеты в меню "Пуск". Эти "компаньоны" позволяют пользователям создавать собственные кастомные виджеты для улучшения меню "Пуск".

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Любая программа может стать виджетом-компаньоном, добавив определенные записи к своему манифесту, включая путь к JSON-файлу, который служит источником данных. Microsoft выбрала формат JSON с выводом данных в интерфейс Adaptive Cards, который отслеживает и обновляет содержимое виджета на основе изменений в файле JSON.

Пользователи могут отображать до двух компаньонов одновременно в меню "Пуск" – один слева и один справа от основного содержимого. Однако, дополнительные компаньоны могут быть активированы и отображаться в алфавитном порядке через раздел "Персонализация" в настройках Windows.

Например, приложение "Связь с телефоном" имеет собственный виджет, который отображает состояние соединения с телефоном, уровень заряда батареи, доступ к основным функциям и список последних действий.

Важно! Сейчас эта функция доступна только в предыдущих версиях Windows 11 Insider, включая Dev/Canary сборки 26241.5000 и выше, Beta сборки 22635.3790 и выше и Release Preview сборки 26100.994 и выше.

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Как включить мини-виджеты

Чтобы включить поддержку компаньона, пользователям нужно активировать функцию с идентификатором 48697323 с помощью утилиты ViveTool, включить режим разработчика в настройках Windows, скачать образец кода виджета с GitHub, запустить файл проекта .sln в Visual Studio 2022 или более новой версии, собрать приложение и перезапустить sihost.exe или перезагрузить компьютер, чтобы обновить меню "Пуск".