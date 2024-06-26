У збірці Windows 11 Insider 26212, випущеній на початку травня 2024 року, з'явилися нові віджети в меню "Пуск". Ці "компаньйони" дозволяють користувачам створювати власні кастомні віджети для покращення меню "Пуск".

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Будь-яка програма може стати віджетом-компаньйоном, додавши певні записи до свого маніфесту, включаючи шлях до JSON-файлу, який слугує джерелом даних. Microsoft обрала формат JSON з виведенням даних в інтерфейс Adaptive Cards, який відстежує та оновлює вміст віджета на основі змін у файлі JSON.

Користувачі можуть відображати до двох компаньйонів одночасно в меню "Пуск" – один ліворуч і один праворуч від основного вмісту. Однак, додаткові компаньйони можуть бути активовані і відображатися в алфавітному порядку через розділ "Персоналізація" в налаштуваннях Windows.

Наприклад, застосунок "Зв'язок з телефоном" має власний віджет, який відображає стан з'єднання з телефоном, рівень заряду батареї, доступ до основних функцій та список останніх дій.

Важливо! Наразі ця функція доступна лише у попередніх версіях Windows 11 Insider, включаючи Dev/Canary збірки 26241.5000 і вище, Beta збірки 22635.3790 і вище та Release Preview збірки 26100.994 і вище.

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Як увімкнути міні-віджети

Щоб увімкнути підтримку компаньйона, користувачам потрібно активувати функцію з ідентифікатором 48697323 за допомогою утиліти ViveTool, увімкнути режим розробника в налаштуваннях Windows, завантажити зразок коду віджета з GitHub, запустити файл проєкту .sln у Visual Studio 2022 або новішої версії, зібрати застосунок і перезапустити sihost.exe або перезавантажити комп'ютер, щоб оновити меню "Пуск".