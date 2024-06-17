Раніше користувачі могли закріплювати на панелі завдань лише програми зі списку "Усі програми", а не з розділу "Закріплені" меню "Пуск". Хоча анімація для переміщення ярликів наразі не дуже якісна, очікується, що Microsoft доопрацює її перед публічним випуском функції.

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Попри ці покращення, можливість закріплення папок на панелі завдань залишається відсутньою. Microsoft класифікувала цю функцію як нішеву, зазвичай корисну для досвідчених користувачів, але вона залишається значною зручністю для тих, хто звик до цієї можливості в Windows 10.

Що ще зміниться

У новій збірці також змінено список "Усі програми". Microsoft поекспериментувала з сучасним макетом, виключивши функцію алфавітного пошуку. Однак традиційний алфавітний список було відновлено, хоча тепер він представлений горизонтально, а не вертикально.

Крім того, список "Усі програми" тепер підтримує відображення папок, які плавно розширюються при виборі, завдяки впровадженню покращеної анімації.

У новій збірці натякається на подальші можливості налаштування панелі завдань. Хоча вони ще не повністю задіяні, ці опції обіцяють, що користувачі незабаром зможуть приховати піктограму дзвіночка сповіщень або відобразити лише годинник без поточної дати.

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Крім того, клацнувши правою кнопкою миші на закріпленій програмі в меню "Пуск", ви побачите список розділів для швидкої навігації, якщо програма підтримує таку опцію.