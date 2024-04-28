Якщо ви не знаєте, що спричинило проблему, ось кілька порад від 24 Каналу, які вам допоможуть.

Корисно У Windows 11 з'явилася реклама, але ось як її можна вимкнути

Запустіть засіб виправлення неполадок Windows

Засоби усунення несправностей Windows – це вбудовані утиліти, які можуть допомогти вам діагностувати та вирішити різні проблеми системного рівня. Ви можете запустити засіб усунення несправностей Bluetooth і дозволити Windows виправити будь-які поширені проблеми, пов'язані з Bluetooth.

Ось як це зробити:

Натисніть комбінацію клавіш Win + I, щоб запустити програму "Налаштування". На вкладці Система натисніть кнопку "Виправлення неполадок". Виберіть "Інші засоби усунення несправностей". Натисніть кнопку "Виконати" поруч із пунктом Bluetooth.

Windows просканує ваш комп'ютер на наявність проблем і спробує їх виправити.

Перезавантажте комп'ютер

Іноді найефективніше рішення виявляється напрочуд простим. Перезавантаження може вирішити різні проблеми з вашим комп'ютером Windows, спричинені тимчасовими збоями.

Перевірте панель швидких налаштувань

Панель швидких налаштувань у Windows 11 надає доступ до різних часто використовуваних налаштувань, зокрема Bluetooth. Якщо ви не можете знайти перемикач Bluetooth на панелі швидких налаштувань, можливо, ви видалили його помилково. Ось як його відновити:

Натисніть Win + A, щоб відкрити панель швидких налаштувань. Натисніть на піктограму олівця, щоб змінити панель швидких налаштувань. Натисніть "Додати" і виберіть Bluetooth зі списку, щоб додати його на панель.

Перевірте налаштування Bluetooth

Піктограма Bluetooth може не з'являтися на панелі завдань або в системному лотку, якщо ви раніше видалили цю піктограму. Ось як можна знову закріпити піктограму Bluetooth на панелі завдань Windows.

Відкрийте меню "Пуск" і перейдіть до "Налаштування" > "Bluetooth і пристрої". Перейдіть до розділу Пристрої та натисніть на Додаткові налаштування Bluetooth. Встановіть галочку біля пункту Показувати значок Bluetooth в області сповіщень. Натисніть Застосувати, а потім "ОК".

Налаштуйте службу підтримки Bluetooth

Служба підтримки Bluetooth – це невелика програма, яка працює у фоновому режимі, щоб дозволити Bluetooth функціонувати у Windows. Ваші проблеми з Bluetooth можуть бути пов'язані з тим, що ця служба не запущена. Ось як це виправити:

Натисніть комбінацію клавіш Win + R, щоб відкрити діалогове вікно Виконати. Введіть services.msc у текстовому полі і натисніть Enter. Двічі клацніть "Службу підтримки Bluetooth", щоб відкрити її властивості. У спадному меню поруч із пунктом Тип запуску виберіть пункт Автоматичний. Натисніть "Застосувати", щоб зберегти зміни.

Оновіть або перевстановіть драйвер Bluetooth

Несправні або пошкоджені драйвери Bluetooth на вашому комп'ютері також можуть бути причиною проблеми. Якщо це так, оновлення драйвера Bluetooth має допомогти.

Клацніть правою кнопкою миші на піктограмі Пуск і виберіть зі списку Диспетчер пристроїв. Розгорніть розділ Bluetooth, клацніть правою кнопкою миші на адаптері Bluetooth і виберіть "Оновити драйвер". Виберіть "Автоматично шукати драйвери" і дозвольте Windows встановити найкращі доступні драйвери.

Якщо оновлення драйвера не допоможе, вам доведеться переінсталювати драйвери Bluetooth. Для цього знову відкрийте диспетчер пристроїв, клацніть правою кнопкою миші на драйвері Bluetooth і виберіть "Видалити пристрій".

Після видалення перезавантажте комп'ютер. Windows має встановити відсутній драйвер Bluetooth під час завантаження, і на вашому комп'ютері має з'явитися опція Bluetooth.

Вимкніть та ввімкніть проблемний драйвер USB

Кілька користувачів на сторінці спільноти Microsoft повідомили про відновлення відсутньої функціональності Bluetooth на своїх комп'ютерах шляхом вимкнення та повторного ввімкнення драйверів USB. Ви також можете спробувати:

Відкрийте диспетчер пристроїв за допомогою меню пошуку. Розгорніть розділ "Контролери універсальної послідовної шини". Знайдіть записи з жовтим трикутником попередження. Клацніть його правою кнопкою миші і виберіть "Вимкнути пристрій". Натисніть "Так", щоб підтвердити. Знову клацніть правою кнопкою миші драйвер USB і виберіть Увімкнути пристрій.

Запустіть сканування SFC і DISM

Проблеми з Bluetooth також можуть виникнути, якщо на вашому комп'ютері відсутні важливі системні файли. У Windows є кілька інструментів, які можуть допомогти вам замінити будь-які відсутні або пошкоджені системні файли їх кешованими версіями. Ось як їх запустити.

Натисніть Win + X і виберіть зі списку пункт Термінал (Адміністратор). Виберіть Так, коли з'явиться запит Контроль облікових записів користувачів (UAC). У консолі виконайте наступну команду:

sfc /scannow Дочекайтеся завершення сканування, а потім запустіть сканування DISM (або Deployment Image Servicing and Management).

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Після завершення сканування перезавантажте комп'ютер і перевірте, чи проблема не зникла.

Перезавантажтеся у безпечний режим

Коли ви завантажуєте Windows у безпечному режимі, система працює без жодних другорядних драйверів і програм. Це може допомогти вам перевірити, чи проблема спричинена стороннім драйвером або програмою, що працює у фоновому режимі.

Дивіться також Чи потрібен вам додатковий антивірус, якщо ви користуєтеся Windows Defender

У Windows 11 передбачено кілька варіантів завантаження у безпечний режим. Ви можете скористатися будь-яким із них, щоб увійти у безпечний режим і подивитися, чи з'явиться опція Bluetooth. Якщо вона з'явилася, це означає, що в цьому винна стороння програма або служба.

У такому випадку вам доведеться видалити всі нещодавно встановлені програми або сервіси, щоб вирішити проблему.